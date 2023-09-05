Белый дом рассказал о желании Байдена провести переговоры с Си Цзиньпином

Американский президент Джо Байден намерен провести переговоры с лидером КНР Си Цзиньпином. Об этом заявил на брифинге для журналистов помощник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Пока ничего не запланировано. Но президент уже говорил, что с нетерпением ждёт продолжения разговора, который он провёл с председателем Си на Бали в прошлом году. Он всецело намерен сделать это в ближайшие месяцы", — рассказал чиновник.

Также Салливан ответил на вопрос о том, когда может состояться этот диалог, заявив, что не владеет такой информацией. Также он добавил, что в настоящее время администрация президента США не может опубликовать график всех его встреч на саммите "Группы двадцати" (G20).