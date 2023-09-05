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5 сентября, 20:46

Белый дом рассказал о желании Байдена провести переговоры с Си Цзиньпином

Салливан: Байден хочет провести переговоры с Си Цзиньпином, но они не запланированы

Американский президент Джо Байден намерен провести переговоры с лидером КНР Си Цзиньпином. Об этом заявил на брифинге для журналистов помощник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Пока ничего не запланировано. Но президент уже говорил, что с нетерпением ждёт продолжения разговора, который он провёл с председателем Си на Бали в прошлом году. Он всецело намерен сделать это в ближайшие месяцы", — рассказал чиновник.

Также Салливан ответил на вопрос о том, когда может состояться этот диалог, заявив, что не владеет такой информацией. Также он добавил, что в настоящее время администрация президента США не может опубликовать график всех его встреч на саммите "Группы двадцати" (G20).

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Ранее Лайф писал, что Си Цзиньпин, предварительно, не будет присутствовать на саммите "Группы двадцати". Ожидается, что Китай представит премьер Госсовета КНР Ли Цян.

Обложка ©

Pixabay

Андрей Соловьёв
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