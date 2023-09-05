Белый дом рассказал о желании Байдена провести переговоры с Си Цзиньпином
Салливан: Байден хочет провести переговоры с Си Цзиньпином, но они не запланированы
Американский президент Джо Байден намерен провести переговоры с лидером КНР Си Цзиньпином. Об этом заявил на брифинге для журналистов помощник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан.
"Пока ничего не запланировано. Но президент уже говорил, что с нетерпением ждёт продолжения разговора, который он провёл с председателем Си на Бали в прошлом году. Он всецело намерен сделать это в ближайшие месяцы", — рассказал чиновник.
Также Салливан ответил на вопрос о том, когда может состояться этот диалог, заявив, что не владеет такой информацией. Также он добавил, что в настоящее время администрация президента США не может опубликовать график всех его встреч на саммите "Группы двадцати" (G20).
Ранее Лайф писал, что Си Цзиньпин, предварительно, не будет присутствовать на саммите "Группы двадцати". Ожидается, что Китай представит премьер Госсовета КНР Ли Цян.
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