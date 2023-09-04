Байден разочарован возможным отсутствием Си Цзиньпина на саммите G20 в Индии

Американского лидера Джо Байдена разочаровали сообщения о том, что председатель КНР Си Цзиньпин, возможно, не примет участия в саммите "Группы двадцати" (G20), который пройдёт в текущем месяце в Нью-Дели.

"Я разочарован, но я намерен встретиться с ним", — приводит слова Байдена пресс-пул Белого дома.

Недавно Reuters сообщал, что Си Цзиньпин, предварительно, не будет присутствовать на саммите "Группы двадцати". Ожидается, что Китай будет представлять премьер Госсовета КНР Ли Цян. При этом не уточняется, почему Си Цзиньпин, вероятно, пропустит мероприятие.