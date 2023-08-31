Байден надеется, что Си Цзиньпин посетит саммит G20 в сентябре

Президент США Джо Байден надеется, что глава КНР Си Цзиньпин всё-таки посетит саммит "Группы двадцати" в сентябре. Об этом американский лидер заявил на выступлении в штаб-квартире Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях.

"Я надеюсь, что он посетит саммит G20", — ответил Байден в ходе общения с журналистами. Мероприятие транслировал телеканал CNN.