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31 августа, 19:41

Байден надеется, что Си Цзиньпин посетит саммит G20 в сентябре

Президент США Джо Байден надеется, что глава КНР Си Цзиньпин всё-таки посетит саммит "Группы двадцати" в сентябре. Об этом американский лидер заявил на выступлении в штаб-квартире Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях.

"Я надеюсь, что он посетит саммит G20", — ответил Байден в ходе общения с журналистами. Мероприятие транслировал телеканал CNN.

В отказе Си Цзиньпина ехать на саммит G20 увидели важный сигнал

В отказе Си Цзиньпина ехать на саммит G20 увидели важный сигнал

Напомним, ранее сообщалось, что на саммите G20 в Индии, предварительно, не будет присутствовать председатель КНР Си Цзиньпин. Ожидается, что Китай на саммите в Нью-Дели 9–10 сентября будет представлять премьер Госсовета КНР Ли Цян.

Обложка ©

AP / TASS / Alex Brandon

Лариса Сафронова
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