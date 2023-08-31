Байден надеется, что Си Цзиньпин посетит саммит G20 в сентябре
Президент США Джо Байден надеется, что глава КНР Си Цзиньпин всё-таки посетит саммит "Группы двадцати" в сентябре. Об этом американский лидер заявил на выступлении в штаб-квартире Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях.
"Я надеюсь, что он посетит саммит G20", — ответил Байден в ходе общения с журналистами. Мероприятие транслировал телеканал CNN.
Напомним, ранее сообщалось, что на саммите G20 в Индии, предварительно, не будет присутствовать председатель КНР Си Цзиньпин. Ожидается, что Китай на саммите в Нью-Дели 9–10 сентября будет представлять премьер Госсовета КНР Ли Цян.
AP / TASS / Alex Brandon