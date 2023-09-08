Получится ли у Индии добиться отказа от осуждения СВО на саммите G20 Запад попытается взять реванш за крайне удачное проведение БРИКС, считают эксперты 7 сентября, 22:40 Уровень саммита G20, который пройдёт в Нью-Дели 9–10 сентября, оказался понижен из-за отсутствия лидеров двух стран — России и Китая. Обложка © Getty Images / Mayank Makhija / NurPhoto

Статус саммита G20, который пройдёт в Нью-Дели 9–10 сентября, оказался понижен из-за отсутствия лидеров двух стран — России и Китая. Решение Москвы и Пекина вызвало разочарование на Западе. Агентство Reuters заметило, что отсутствие руководителей сужает рамки возможностей участников мероприятия, побуждая страны искать другие площадки, например БРИКС. Российские интересы представит министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Индия, как хозяйка саммита G20, не хочет осуждать СВО

Саммит прошлого года на Бали осудил СВО, нынешний организатор — Индия — намерен согласовать другой подход по украинскому конфликту, который не предполагает прямого осуждения спецоперации, зато позволит консолидировать мнения участников и выработать единые формулировки, с которыми вряд ли согласится Запад. ЕС и G7 хотят, чтобы Нью-Дели предложил более жёсткие формулировки по российско-украинским отношениям в коммюнике саммита G20, сообщают СМИ.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди. Фото © Shutterstock

"Проект недостаточен для G7, Европейского союза и наших членов, потому что он не заходит достаточно далеко", — сообщил CNN представитель ЕС. Он заявил, что обсуждение проекта формулировки, который должен быть подписан лидерами G20 в Нью-Дели, "было очень трудными переговорами". "Будем ли мы делать заявление, мы не можем сказать сейчас, поскольку переговоры продолжаются", — отметил он. Чиновник сожалеет, что проблема в том, что Россия и Китай отказались вернуть формулировку, которую использовали на Бали.

Согласно информации Bloomberg, страны "Большой двадцатки" позднее договорились о едином коммюнике относительно спецоперации России. Издание объясняет, что даже Китай, который ранее подчёркнуто сохранял политику нейтралитета относительно вооружённого противостояния, теперь занимает "более мягкую" позицию относительно кризиса. При этом деталей этой мягкости СМИ не приводит. Но ожидается, что позиция КНР по данному вопросу в 2023 году будет ближе к западной, чем в 2022-м, когда она была подчёркнуто нейтральной. Стоит учесть, что на встречах представителей G20 в феврале, июле и августе итоговые заявления не были согласованы из-за разногласий в позициях по конфликту на Украине.

Денежки взамен на осуждение СВО

Также Bloomberg анонсирует действия президента США Джо Байдена, который может воспользоваться отсутствием двух главных противников на саммите и попытаться наладить новые контакты с Бразилией, Индонезией, ЮАР и Индией. Торг предполагает облегчение долгового бремени бедных стран и расширение финансирования проектов в этих странах со стороны американских и европейских банков развития.

Президент США Джо Байден. Фото © Shutterstock

Индия старалась переломить ситуацию и добиться приезда всех лидеров, организаторы даже отказались от участия президента Украины Владимира Зеленского. Но прагматичный подход России состоит в том, что приходится делать выбор в пользу площадки БРИКС, где все страны равноправны, а участие подразумевает отказ от санкций, то есть подготовку многополярного мира. Поэтому Россия, оставив Индию одну, можно сказать, готова к повтору прошлогоднего коммюнике и не видит в этом ничего страшного, считает доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев.

— Запад, учитывая, что нет главных возмутителей спокойствия — глав России и Китая, попытается взять реванш за проведение удачного саммита БРИКС и будет диктовать свои условия. Итоговые формулировки, скорее всего, будут антироссийскими, и вряд ли Нью-Дейли дадут смягчить ситуацию, — полагает Суздальцев.

Схожей с индийской позиции придерживается и Китай, уверены эксперты, но только итоговые документы смогут расставить точки над i. У стран теперь есть выбор — почувствовать равенство на альтернативных площадках или существовать под гнётом Запада.

Авторы Дмитрий Шестопалов