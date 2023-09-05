Песков: Путин и Си Цзиньпин не координировали решения не ехать на саммит G20

Президент России Владимир Путин и лидер КНР Си Цзиньпин принимали решения не ехать на саммит G20 в Индию, исходя из собственных графиков и не договаривались между собой. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

"Исходя из собственных графиков", — ответил пресс-секретарь президента России на соответствующий вопрос.

На данный момент в G20 председательствует Индия, а саммит "двадцатки" в Нью-Дели запланирован на 9–10 сентября. В МИД России подтвердили, что глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров по поручению президента Владимира Путина возглавит делегацию на саммите G20 в Индии.