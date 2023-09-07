Участники "Двадцадки" приняли единый подход по Украине, заявили во Франции
Bloomberg: Члены G20 пришли к единому подходу по украинскому кризису
Страны "Большой двадцатки" выработали единый подход в контексте вооружённого конфликта на Украине. Об этом со ссылкой на высокопоставленного французского чиновника заявило издание Bloomberg.
"Все страны G20 пришли к единому подходу относительно конфликта на Украине", — заявил собеседник агентства.
По словам источника, теперь государствам объединения предстоит консолидировать усилия для обсуждения кризиса с Россией. "Большая двадцатка" планирует найти компромисс, который удовлетворил бы требования Москвы, добавил он.
Между тем председатель КНР Си Цзиньпин отказался от участия в предстоящем саммите G20 в Индии. Аналогичное решение ранее принял и президент России Владимир Путин. Мероприятие состоится в Нью-Дели 9–10 сентября.
X / G20 India