Участники "Двадцадки" приняли единый подход по Украине, заявили во Франции

Страны "Большой двадцатки" выработали единый подход в контексте вооружённого конфликта на Украине. Об этом со ссылкой на высокопоставленного французского чиновника заявило издание Bloomberg.

"Все страны G20 пришли к единому подходу относительно конфликта на Украине", — заявил собеседник агентства.