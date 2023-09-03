CNN Brasil: Раскол в G20 по Украине затруднит председательство Бразилии

Разногласия между участниками G20 по украинскому конфликту могут затруднить председательство Бразилии в "Группе двадцати" в 2024 году. Об этом сообщает телеканал CNN Brasil.

"Итамарати (штаб-квартира МИД Бразилии. — Прим. Лайфа) прекрасно понимает всю сложность и дополнительную ответственность, которую раскол блока и конфликт в Европе возложит на бразильское председательство", — говорится в сообщении.

Тем не менее, как отмечает источник телеканала, трудности были бы неизбежны для любой председательствующей в "двадцатке" страны, потому что данная экономическая организация мало чем может повлиять на решение украинского конфликта.