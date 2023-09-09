"Информационный мусор": В МИД РФ не поверили сообщениям о согласовании G20 заявления по Украине
Захарова призвала не поддаваться на провокации западных СМИ о заявлении G20
Не стоит поддаваться на провокации западных средств массовой информации об интерпретации итогового заявления саммита G20 в Нью-Дели. С таким призывом выступила в телеграм-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Западные СМИ соревнуются в интерпретации то "согласованного" ("Блумберг"), то "несогласованного" ("Файненшл Таймс") заявления "Двадцатки". На кого этот информационный мусор рассчитан? На бездомных Филадельфии?" — написала дипломат.
Захарова добавила, что можно комментировать ход переговоров, но заявлять или утверждать, что та или иная часть не подлежит никакому пересмотру, не возьмётся ни один шерпа. Представитель МИД призвала не поддаваться на провокации и дождаться официального заявления. Также Захарова напомнила про встречу БРИКС, которая состоялась несколько недель назад. Приём шестого члена в объединение был дополнен уже после согласования и передачи списка новичков в СМИ.
Саммит G20 стартовал в Индии сегодня, 9 сентября. Российскую делегацию возглавляет министр иностранных дел Сергей Лавров. Ранее Bloomberg сообщил, что дипломаты G20 согласовали компромиссные формулировки по Украине. Тем самым представители стран преодолели разногласия между Москвой и рядом западных стран. В то же время Financial Times заявила, что итоговое заявление ещё не согласовано.
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