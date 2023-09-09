"Информационный мусор": В МИД РФ не поверили сообщениям о согласовании G20 заявления по Украине

Не стоит поддаваться на провокации западных средств массовой информации об интерпретации итогового заявления саммита G20 в Нью-Дели. С таким призывом выступила в телеграм-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Западные СМИ соревнуются в интерпретации то "согласованного" ("Блумберг"), то "несогласованного" ("Файненшл Таймс") заявления "Двадцатки". На кого этот информационный мусор рассчитан? На бездомных Филадельфии?" — написала дипломат.

Захарова добавила, что можно комментировать ход переговоров, но заявлять или утверждать, что та или иная часть не подлежит никакому пересмотру, не возьмётся ни один шерпа. Представитель МИД призвала не поддаваться на провокации и дождаться официального заявления. Также Захарова напомнила про встречу БРИКС, которая состоялась несколько недель назад. Приём шестого члена в объединение был дополнен уже после согласования и передачи списка новичков в СМИ.