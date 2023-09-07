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7 сентября, 11:05

"Единство забуксовало": В Госдуме объяснили решение G20 о едином подходе по Украине

Депутат Хамитов: Страны G20 забуксовали перед могуществом России

Страны "Большой двадцатки" забуксовали перед могуществом России и больше не хотят осуждать нашу страну. Об этом Лайфу заявил депутат Госдумы Амир Хамитов, комментируя их решение о едином подходе по Украине.

"Судя по всему, западное "единство" забуксовало. Как бы ни пытались нас убедить в том, что Россия в международной изоляции, что якобы весь мир осуждает специальную военную операцию, мы видим, что даже в G20 находятся серьёзные силы, которые отказываются осуждать нашу страну", — отметил парламентарий.

Депутат подчеркнул, что не помогла даже западная пропаганда, поэтому теперь с этими силами приходится считаться в полной мере. Таким образом, единодушия, на которое всерьёз рассчитывал западный мир, не получилось.

"И теперь Вашингтону и Евросоюзу придётся в конечном итоге считаться и с интересами России, поскольку выяснилось, что без этого достижение ключевых международных договорённостей попросту невозможно", — заключил Хамитов.

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Напомним, ранее страны-участницы "Двадцадки" приняли единый подход по украинскому вопросу. Теперь они планируют консолидировать усилия для обсуждения кризиса с Россией и найти компромисс, который бы удовлетворил требования Москвы.

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ТАСС / IMAGO / Hindustan Times

Ольга Годуненко
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