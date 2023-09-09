DPA: Страны G20 призвали обеспечить поставки зерновых и удобрений из России

В проекте итогового заявления участников саммита "Большой двадцатки" (G20) в Нью-Дели содержится призыв обеспечить поставки зерновых, продуктов питания и удобрений из России и Украины. О подробностях сообщает агентство DPA , ссылаясь на текст документа.

Так, страны G20 призывают обеспечить "незамедлительные и беспрепятственные поставки зерновых, продуктов питания и удобрений из РФ и Украины". В предварительном коммюнике, который предложили Индия, Бразилия, ЮАР и Индонезия, говорится, что прежде всего это необходимо для покрытия потребностей в развивающихся странах, включая Африку.