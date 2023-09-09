В Кремле назвали реализуемыми требования России по зерновой сделке

Москва имеет право возобновить зерновую сделку после выполнения условий по Черноморской инициативе. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Поскольку было уже много обещаний, мы считаем себя вправе и считаем себя обязанными сначала дождаться всё-таки этого выполнения, а потом уже возобновлять эту сделку", — сказал он журналистам.

Песков подчеркнул, что условия РФ прекрасно известны и абсолютно реализуемы. Представитель Кремля также обратил внимание на готовность Запада открыть систему SWIFT для "дочки" Россельхозбанка. Однако же в договорённости говорится про сам банк. Поэтому, добавил Песков, сторонам следует обратиться к изначальным условиям инициативы.