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9 сентября, 10:19

В Кремле назвали реализуемыми требования России по зерновой сделке

Песков: Россия вправе возобновить зерновую сделку после выполнения условий

Москва имеет право возобновить зерновую сделку после выполнения условий по Черноморской инициативе. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Поскольку было уже много обещаний, мы считаем себя вправе и считаем себя обязанными сначала дождаться всё-таки этого выполнения, а потом уже возобновлять эту сделку", — сказал он журналистам.

Песков подчеркнул, что условия РФ прекрасно известны и абсолютно реализуемы. Представитель Кремля также обратил внимание на готовность Запада открыть систему SWIFT для "дочки" Россельхозбанка. Однако же в договорённости говорится про сам банк. Поэтому, добавил Песков, сторонам следует обратиться к изначальным условиям инициативы.

Ранее Bloomberg сообщил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал G20 выполнить ряд требований РФ для зерновой сделки. Добиться он этого пытается в ходе закрытых встреч на саммите "Большой двадцатки" в Нью-Дели, который стартовал сегодня, 9 сентября.

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Лайф напоминает, что действие зерновой сделки было приостановлено по инициативе России 18 июля. Причиной стало полное игнорирование условий российской стороны другими участниками. Вместе с тем Россия отозвала гарантии безопасности для судов в черноморском коридоре. В Кремле подчеркнули, что сделка приостановлена, а не отменена, РФ готова вернуться к её исполнению при выполнении обещаний, данных другими сторонами. 4 сентября по итогам встречи с Эрдоганом президент РФ Владимир Путин заявил, что реанимация сделки по зерну возможна после снятия санкций на экспорт из РФ. А 5 сентября генсек ООН Антониу Гутерриш выступил с предложением по созданию механизма посредничества для возобновления зерновой сделки без прямого подключения к SWIFT.

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Александр Юнашев
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