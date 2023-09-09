Киеву не понравилась декларация саммита G20 по кризису в стране

Министерство иностранных дел Украины недовольно тем, что итоговая декларация саммита "Большой двадцатки" (G20) в Индии в той части, которая касается кризиса в Незалежной, не содержит антироссийских высказываний, приемлемых для Киева. Так, документ в соцсетях раскритиковал официальный представитель ведомства Олег Николенко.

"G20 приняла итоговую декларацию. Украина благодарна партнёрам, пытавшимся включить в текст сильные формулировки", — отметил он, добавив, что G20 нечем гордиться из-за формулировок, которые связаны с украинским конфликтом.

Кроме того, пресс-секретарь министерства выразил недоумение из-за того, что Киев не пригласили на саммит. По его мнению, участие Незалежной якобы помогло бы участникам лучше понять ситуацию. Официальный представитель МИД также разместил отрывок из текста декларации, где некоторые формулировки заменены теми, что угодны Украине. Так, Николенко словосочетание "все страны" заменил на "Россия" там, где участники саммита призывают к соблюдению устава Организации Объединённых Наций и отказу от использования силы.