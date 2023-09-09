На саммите G20 приняли итоговую декларацию

"Я получил хорошие новости. Благодаря напряжённой работе нашей команды был достигнут консенсус по декларации саммита лидеров G20 в Нью-Дели. Моё предложение — принять эту декларацию руководства. Объявляю о принятии этой декларации", — сказал глава индийского правительства в ходе второй сессии на саммите.