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9 сентября, 10:30

На саммите G20 приняли итоговую декларацию

Премьер Индии Моди сообщил о принятии итоговой декларации на саммите G20

Участники саммита "Большой двадцатки" (G20) в Нью-Дели приняли итоговую декларацию. Об этом сообщил премьер-министр Индии Нарендра Моди.

"Я получил хорошие новости. Благодаря напряжённой работе нашей команды был достигнут консенсус по декларации саммита лидеров G20 в Нью-Дели. Моё предложение — принять эту декларацию руководства. Объявляю о принятии этой декларации", — сказал глава индийского правительства в ходе второй сессии на саммите.

Моди поздравил всех министров и шерп, которые упорно трудились и сделали принятие декларации возможным.

Африканский союз стал постоянным членом G20

Африканский союз стал постоянным членом G20

Напомним, саммит G20 стартовал в Индии сегодня, 9 сентября. Российскую делегацию возглавляет министр иностранных дел Сергей Лавров. Агентство Bloomberg сообщило, что дипломаты G20 согласовали компромиссные формулировки по Украине. В то же время Financial Times заявила, что итоговое заявление ещё не создано. В МИД РФ назвали подобные сообщения информационным мусором и призвали дождаться официальной публикации.

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ТАСС / AP / Manish Swarup

Никита Никонов
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