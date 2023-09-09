На саммите G20 приняли итоговую декларацию
Премьер Индии Моди сообщил о принятии итоговой декларации на саммите G20
Участники саммита "Большой двадцатки" (G20) в Нью-Дели приняли итоговую декларацию. Об этом сообщил премьер-министр Индии Нарендра Моди.
"Я получил хорошие новости. Благодаря напряжённой работе нашей команды был достигнут консенсус по декларации саммита лидеров G20 в Нью-Дели. Моё предложение — принять эту декларацию руководства. Объявляю о принятии этой декларации", — сказал глава индийского правительства в ходе второй сессии на саммите.
Моди поздравил всех министров и шерп, которые упорно трудились и сделали принятие декларации возможным.
Напомним, саммит G20 стартовал в Индии сегодня, 9 сентября. Российскую делегацию возглавляет министр иностранных дел Сергей Лавров. Агентство Bloomberg сообщило, что дипломаты G20 согласовали компромиссные формулировки по Украине. В то же время Financial Times заявила, что итоговое заявление ещё не создано. В МИД РФ назвали подобные сообщения информационным мусором и призвали дождаться официальной публикации.
ТАСС / AP / Manish Swarup