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9 сентября, 07:41

Африканский союз стал постоянным членом G20

Премьер Индии Моди: Африканский союз стал постоянным членом G20

<p>Премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент Африканского союза Азали Ассумани на саммите G20. Обложка © X / <a href="https://twitter.com/MEAIndia/status/1700384959599686047?s=20" target="_blank" rel="noopener noreferrer">MEAIndia</a></p>

Премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент Африканского союза Азали Ассумани на саммите G20. Обложка © X / MEAIndia

Лидеры "Большой двадцатки" признали Африканский союз постоянным членом G20. Такое заявление в соцсети X (ранее Twitter) сделал премьер-министр Индии Нарендра Моди.

"Для меня большая честь приветствовать Африканский союз в качестве постоянного члена семьи G20. Это укрепит "Большую двадцатку", а также усилит голос Глобального Юга", — написал он.

Путин рассчитывает, что Африканский союз уже в сентябре станет членом G20

Путин рассчитывает, что Африканский союз уже в сентябре станет членом G20

Напомним, в субботу, 9 сентября, в Индии стартовал двухдневный саммит "Группы двадцати". Ранее сообщалось, что страны G20 согласились предоставить членство Африканскому союзу — международной межправительственной организации со штаб-квартирой в Эфиопии. Она объединяет 55 государств Африки.

Светлана Оперук
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