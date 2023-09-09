Африканский союз стал постоянным членом G20
Премьер Индии Моди: Африканский союз стал постоянным членом G20
Премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент Африканского союза Азали Ассумани на саммите G20. Обложка © X / MEAIndia
Лидеры "Большой двадцатки" признали Африканский союз постоянным членом G20. Такое заявление в соцсети X (ранее Twitter) сделал премьер-министр Индии Нарендра Моди.
"Для меня большая честь приветствовать Африканский союз в качестве постоянного члена семьи G20. Это укрепит "Большую двадцатку", а также усилит голос Глобального Юга", — написал он.
Напомним, в субботу, 9 сентября, в Индии стартовал двухдневный саммит "Группы двадцати". Ранее сообщалось, что страны G20 согласились предоставить членство Африканскому союзу — международной межправительственной организации со штаб-квартирой в Эфиопии. Она объединяет 55 государств Африки.