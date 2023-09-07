Африканскому союзу предоставят статус постоянного члена G20
Bloomberg: Cтраны G20 согласились предоставить членство Африканскому союзу
Страны "Большой двадцатки" (G20) согласились дать Африканскому союзу статус постоянного члена организации. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомлённые источники, но официального подтверждения пока не поступало.
По информации собеседников издания, лидеры G20 планируют объявить об этом решении на предстоящем саммите в Индии 9–10 сентября.
Африканский союз — международная межправительственная организация со штаб-квартирой в Эфиопии, объединяющая 55 государств Африки. Высшим органом Африканского союза является Ассамблея, которая состоит из глав государств и правительства или их аккредитованных представителей. Встречи Ассамблеи в виде обычного заседания должны проводиться не меньше одного раза в год.
G20 — клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой. В совокупности G20 представляет 85% мирового валового национального продукта, 75% мировой торговли и две трети населения мира.
Напомним, что этим летом в Санкт-Петербурге прошёл саммит Россия – Африка. Участие в нём приняли 49 из 54 стран континента. В Северную столицу прибыли 17 глав государств, пять вице-президентов, четверо глав правительств, один глава парламента. Африканские участники саммита в Санкт-Петербурге остались в восторге от Северной столицы.
ТАСС / Zuma