Африканскому союзу предоставят статус постоянного члена G20

Страны "Большой двадцатки" (G20) согласились дать Африканскому союзу статус постоянного члена организации. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомлённые источники, но официального подтверждения пока не поступало.

По информации собеседников издания, лидеры G20 планируют объявить об этом решении на предстоящем саммите в Индии 9–10 сентября.

Африканский союз — международная межправительственная организация со штаб-квартирой в Эфиопии, объединяющая 55 государств Африки. Высшим органом Африканского союза является Ассамблея, которая состоит из глав государств и правительства или их аккредитованных представителей. Встречи Ассамблеи в виде обычного заседания должны проводиться не меньше одного раза в год.