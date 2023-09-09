Лидеры G20 призвали к своевременному выполнению зерновой сделки

Лидеры "Большой двадцатки" призвали к своевременному и эффективному выполнению Черноморской зерновой инициативы. Об этом сказано в декларации по итогам саммита G20.

"Мы высоко ценим усилия Турции и заключённые в Стамбуле при посредничестве ООН соглашения, состоящие из меморандума РФ – ООН и Черноморской инициативы, и призываем к их полной, своевременной и эффективной имплементации", — говорится в документе.