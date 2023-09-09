Лидеры G20 призвали к своевременному выполнению зерновой сделки
Лидеры "Большой двадцатки" призвали к своевременному и эффективному выполнению Черноморской зерновой инициативы. Об этом сказано в декларации по итогам саммита G20.
"Мы высоко ценим усилия Турции и заключённые в Стамбуле при посредничестве ООН соглашения, состоящие из меморандума РФ – ООН и Черноморской инициативы, и призываем к их полной, своевременной и эффективной имплементации", — говорится в документе.
Лидеры "Большой двадцатки" отметили, что это необходимо для непрерывных поставок зерна, продовольствия и удобрений из России и с Украины. Поставки, по их словам, нужны для удовлетворения спроса со стороны развивающихся и наименее развитых государств, в частности африканских.
Напомним, действие зерновой сделки было приостановлено по инициативе России 18 июля. Причиной стало полное игнорирование условий российской стороны другими участниками. Вместе с тем Россия отозвала гарантии безопасности для судов в черноморском коридоре. В Кремле подчеркнули, что сделка приостановлена, а не отменена, РФ готова вернуться к её исполнению при выполнении обещаний, данных другими сторонами. 4 сентября по итогам встречи с президентом встречи Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом президент РФ Владимир Путин заявил, что реанимация сделки по зерну возможна после снятия санкций на экспорт из РФ. 5 сентября генсек ООН Антониу Гутерриш выступил с предложением по созданию механизма посредничества для возобновления зерновой сделки без прямого подключения к SWIFT. Кроме того, Эрдоган призвал G20 выполнить ряд требований РФ для зерновой сделки.
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