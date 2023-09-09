Представитель России назвала саммит "Двадцатки" одним из самых сложных за всю историю
Шерпа РФ Лукаш: Саммит G20 был одним из самых сложных за всю историю "Двадцатки"
Саммит G20 в Нью-Дели был одним из самых сложных за всю историю, в том числе из-за разногласий по Украине. Об этом заявила шерпа (доверенное лицо) России в "Двадцатке" Светлана Лукаш.
"Это был, наверное, один из самых сложных саммитов "Группы двадцати" почти за 15-летнюю историю существования форума на уровне лидеров. Согласование декларации заняло практически двадцать дней", — сказала она журналистам.
Как отметила Лукаш, сложность объясняется не только разногласиями по Украине, но и полярными позициями по темам, связанным с изменением климата и переходом к низкоуглеродным энергетическим системам. Кроме того, острые вопросы касались и реформы международных финансовых институтов.
Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил о принятии итоговой декларации на саммите G20. Киеву не понравилась часть, где речь идёт о конфликте на Украине.
ТАСС / Михаил Терещенко