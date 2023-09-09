Представитель России назвала саммит "Двадцатки" одним из самых сложных за всю историю

Саммит G20 в Нью-Дели был одним из самых сложных за всю историю, в том числе из-за разногласий по Украине. Об этом заявила шерпа (доверенное лицо) России в "Двадцатке" Светлана Лукаш.

"Это был, наверное, один из самых сложных саммитов "Группы двадцати" почти за 15-летнюю историю существования форума на уровне лидеров. Согласование декларации заняло практически двадцать дней", — сказала она журналистам.