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9 сентября, 16:39

Представитель России назвала саммит "Двадцатки" одним из самых сложных за всю историю

Шерпа РФ Лукаш: Саммит G20 был одним из самых сложных за всю историю "Двадцатки"

Саммит G20 в Нью-Дели был одним из самых сложных за всю историю, в том числе из-за разногласий по Украине. Об этом заявила шерпа (доверенное лицо) России в "Двадцатке" Светлана Лукаш.

"Это был, наверное, один из самых сложных саммитов "Группы двадцати" почти за 15-летнюю историю существования форума на уровне лидеров. Согласование декларации заняло практически двадцать дней", — сказала она журналистам.

Как отметила Лукаш, сложность объясняется не только разногласиями по Украине, но и полярными позициями по темам, связанным с изменением климата и переходом к низкоуглеродным энергетическим системам. Кроме того, острые вопросы касались и реформы международных финансовых институтов.

Представитель России заявила о серьёзных результатах на саммите "Двадцатки" в Индии

Представитель России заявила о серьёзных результатах на саммите "Двадцатки" в Индии

Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил о принятии итоговой декларации на саммите G20. Киеву не понравилась часть, где речь идёт о конфликте на Украине.

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ТАСС / Михаил Терещенко

Наталья Исакова
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