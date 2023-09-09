Представитель России заявила о серьёзных результатах на саммите "Двадцатки" в Индии
Шерпа РФ Лукаш: G20 добилась серьёзных результатов на саммите в Нью-Дели
Страны "Большой двадцатки" (G20) смогли добиться серьёзных результатов на саммите в Нью-Дели. Об этом заявила шерпа (доверенное лицо) России в организации Светлана Лукаш.
"Удалось добиться результатов по очень многим вопросам многосторонней повестки, начиная с реформы международных финансовых институтов, поддержания макроэкономической стабильности, обеспечения роста продовольственной безопасности, климата, энергетики", — сказала дипломат журналистам.
По словам Лукаш, в каждом из этих вопросов были отражены интересы "развивающихся экономик Глобального Юга и то, что соответствует нашим интересам". Главной радостной новостью она назвала согласование итоговой декларации. Российская шерпа отметила, что этот саммит будет с результатом, обещаниями и конкретными договорённостями всех лидеров "Двадцатки".
Напомним, саммит G20 стартовал в Индии сегодня, 9 сентября. Российскую делегацию возглавляет министр иностранных дел Сергей Лавров. Агентство Bloomberg сообщило, что дипломаты G20 согласовали компромиссные формулировки по Украине. В то же время Financial Times заявила, что итоговое заявление ещё не создано. В МИД РФ назвали подобные сообщения информационным мусором и призвали дождаться официальной публикации.
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