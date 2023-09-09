Представитель России заявила о серьёзных результатах на саммите "Двадцатки" в Индии

Страны "Большой двадцатки" (G20) смогли добиться серьёзных результатов на саммите в Нью-Дели. Об этом заявила шерпа (доверенное лицо) России в организации Светлана Лукаш.

По словам Лукаш, в каждом из этих вопросов были отражены интересы "развивающихся экономик Глобального Юга и то, что соответствует нашим интересам". Главной радостной новостью она назвала согласование итоговой декларации. Российская шерпа отметила, что этот саммит будет с результатом, обещаниями и конкретными договорённостями всех лидеров "Двадцатки".