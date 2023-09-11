Рубеж открыт: Запад признал "пощечину" и неудачу на полях саммита G20 в Нью-Дели Западные СМИ расписались в бессилии администрации Байдена на саммите "Большой двадцатки", который может быть подтвержден в следующем году в Бразилии. 11 сентября, 09:28 Сотрудники службы безопасности во время проверки одного из отелей на саммите G20 в Нью-Дели. Обложка © Getty Images / Hindustan Times / Arvind Yadav

На саммите лидеров G20 в Нью-Дели подписана итоговая декларация без осуждения военных действий России на Украине. Индия как хозяйка мероприятия смогла добиться итоговых формулировок документа, который фокусируется не на СВО, а на глобальных экономических проблемах.

В Москве итоги саммита G20 в Дели оценили положительно. Глава МИД РФ Сергей Лавров, возглавивший российскую делегацию, заявил, что результатом работы «двадцатки» стали «сбалансированные» формулировки, заметили в Bloomberg. Российский министр также сказал, что ведение переговоров Индией по формированию текста итогового документа представляет собой прорыв для развивающихся стран в ущерб богатому Западу. В соцсетях фотографии его рукопожатия с главой Индии разобрали на мемы.

The Financial Times огорченно констатировала, что лидеры стран G20 не смогли осудить действия России на Украине в совместном заявлении по итогам мероприятия в отличие от аналогичной встречи в ЮАР. «Это стало ударом для западных стран», — подчеркивает издание.

В тексте декларации организатору саммита удалось удалить большинство формулировок, выражающих разногласия по санкциям и прямое осуждение действий России. Они заменены единодушным мнением со ссылками на принципы ООН.

- Строка из текста, принятого на Бали, в которой говорилось, что большинство стран решительно осуждают конфликт на Украине, в проекте этого года не повторяется. Вместо этого обозначаются области согласия. Это положения Устава ООН против применения силы и поддержка сохранения территориальной целостности. В новом проекте также приветствуются усилия по достижению всеобъемлющего, справедливого и прочного мира на Украине, - напоминает Bloomberg.

Шерпа (доверенное лицо страны-члена, отвечающее за контакты с коллегами из зарубежных государств) России в G20 Светлана Лукаш отметила, что "по украинскому сюжету были очень сложные переговоры". По ее словам, во многом на ситуацию повлияла коллективная позиция стран БРИКС и других партнеров, а сам саммит стал одним из самых сложных за его почти 15-летнюю историю. Шерпа Индии в G20 Амитабх Кант назвал переговоры по украинскому вопросу "очень жесткими, безжалостными".

Статус саммита G20 оказался понижен из-за отсутствия лидеров двух стран – России и Китая. Решение Москвы и Пекина вызвало разочарование на Западе. Агентство Рейтер заметило, что отсутствие руководителей сужает рамки возможностей участников мероприятия, побуждая страны искать другие площадки, например БРИКС.

Более того, декларацию по итогам саммита G20 сочли «пощечиной» главе Украины, сказал CNN председатель комитета палаты представителей Конгресса США по иностранным делам Майкл Маккол. Так как, по его мнению, в прошлогоднем коммюнике Киеву предлагалась надежда на вхождение в состав НАТО, а теперь про это словно забыли.

Политолог-американист Малек Дудаков отметил, что вашингтонские ястребы обрушились на президента Джо Байдена за то, что он не пролоббировал осуждение России в итоговом коммюнике, признавая в этом «позорное поражение для Запада».

- Запад проявляет мягкость к России, чтобы спасти G20, - такими словами администрация Белого дома решила оправдаться за репутационный ущерб в Индии.

«Будущее «Большой двадцатки» под вопросом, констатирует Politico, цитируя высокопоставленного чиновника ЕС, который объясняет, что сильное руководство Индии сохранило «Большую двадцатку», как, возможно, один из последних действующих глобальных форумов».

Несмотря на расширение "двадцатки" — присоединение Африканского союза к числу постоянных членов — эта площадка все меньше способна решать экономические проблемы мира, и это понимают страны Глобального Юга.

— Да, в этот раз они одержали победу, сумев провести какое-то подобие декларации, но что будет на следующем саммите? Нынешний формат G20 подразумевает сотрудничество развитых и развивающихся стран, а сотрудничества этого нет, — отметил доцент Финансового университета Геворг Мирзаян. — Даже общей повестки нет. Развитые страны, пытаясь удержать однополярный мир, будут стремиться вынудить развивающиеся встроиться в повестку "демократии против авторитарных государств", блокируя тем самым все инициативы, связанные с защитой суверенитета, борьбой с неоколониализмом и прочее. И если развитые страны не изменят свой подход, если не начнут сотрудничать, то у развивающихся есть единственный выход — сосредоточиться не на G20, а на структурах, которые объединяют именно развивающийся мир. То есть БРИКС, обретающий ныне просто колоссальные возможности в плане развития.

Авторы Дмитрий Шестопалов