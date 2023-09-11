Огненный капкан: Почему Запад сливает Ереван, а США готовят пожар Доцент Финансового университета Геворг Мирзаян — о том, почему Евросоюз отказался поддержать Армению в вопросе выборов в Нагорном Карабахе. 10 сентября, 22:40 Акция в поддержку Нагорного Карабаха в Армении. Обложка © ТАСС / Александр Патрин

Как на выборы в Нагорном Карабахе отреагировал ЕС

Нагорный Карабах находится на грани новой, третьей, войны. Азербайджанские власти подтягивают войска для оккупации той части региона, которая осталась под фактическим армянским контролем после проигранной Степанакертом Второй карабахской войны. И поводом для вторжения могут стать прошедшие в Карабахе досрочные президентские выборы, которые выиграл Самвел Шахраманян.

В Баку, как и в Анкаре, уже заявили, что считают выборы незаконными, противоречащими азербайджанскому законодательству. Дали понять, что воспринимают выборы как провокацию. А напомним, что аналогичную провокацию, когда премьер-министр Армении Никол Пашинян громогласно заявлял о том, что Карабах — это Армения, в Баку называли одной из причин начала Второй карабахской войны.

В унисон с Баку и Анкарой относительно выборов выступил и Евросоюз. "Европейский союз вновь заявляет, что не признает конституционно-правовые рамки, в которых они проводились", — говорится в заявлении Дипломатической службы ЕС.

Обвинения России

И, казалось бы, данные слова стали серьёзным ударом по антироссийской стратегии Никола Пашиняна. Дело в том, что нынешние армянские власти во главе с премьером потратили огромное количество сил и средств для того, чтобы убеждать армянское население в бессмысленности дальнейшего союза с Москвой. В том, что Россия не спасёт, не защитит и даже не поддержит армян в их конфликте, в бессмысленности России как союзника. В том, что Россия якобы предала, бросила Армению, да и вообще слишком ослабла. Поэтому, мол, нужно полагаться на сильные западные страны, в частности на США и Францию. Тем более что французы на различных площадках регулярно и громко выступали в поддержку населения Нагорного Карабаха.

Говорили о необходимости поставки гуманитарной помощи жителям НКР, критиковали Азербайджан, требовали от него прекратить блокаду региона, а один из французских сенаторов даже призывал Эмманюэля Макрона взять под контроль Лачинский коридор, то есть тот горный участок, который соединяет Нагорный Карабах и Армению.

И вот сейчас, когда в воздухе запахло войной и пришла пора на деле доказать свою приверженность защите жизни карабахских армян, Евросоюз самоустраняется. Причём речь сейчас не идёт о какой-то возможной отправке солдат — Брюссель осудил просто сам выбор армянского населения. Хотя мог промолчать или сказать хотя бы помягче ради того, чтобы не дискредитировать прозападного премьер-министра Никола Пашиняна.

Проблема, однако, в том, что данное заявление на самом деле не станет каким-то ударом по пашиняновской антироссийской стратегии. А в какой-то степени даже поможет в её реализации.

Ментальная ловушка для Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Фото © ТАСС / Александр Патрин

Если кто-то думает, что, услышав подобный пассаж от Брюсселя, армянское население прозреет и поймёт, что в Европе ему ловить нечего, то это не так. Жители Армении находятся в ловушке своих ожиданий, а также ранее сделанных неверных выборов, начиная с избрания выступающего против России и за сдачу Карабаха Никола Пашиняна в 2018 году и заканчивая его переизбранием в 2021-м.

Они не хотят признаваться в том, что все связанные с этим события, включая поражение во Второй карабахской войне и риск возникновения третьей, являются следствием их ошибок. А вместо того, чтобы признать предыдущие ошибки, они начинают искать внешних виноватых, каковым, по убеждению армянского правительства, почему-то становится Россия, и ожидать чудесного спасения со стороны, которое когда-то обещал предоставить Запад. Поэтому на нынешние слова со стороны представителей Еврокомиссии они особого внимания не обратят, пытаясь акцентироваться на заявлениях каких-нибудь французских депутатов о том, что "не бросим/защитим".

Более того, заявление представителя ЕС даже работает в интересах Пашиняна. Напоминаем, что цель, которую армянскому премьеру поставили его зарубежные партнёры, — вывести Армению из пророссийских структур и из российской сферы влияния, вытеснив тем самым Москву с Южного Кавказа.

Сделать это можно в том случае, если разразится третья Карабахская война, в ходе которой российские миротворцы вынуждены будут занять нейтральную позицию (в Кремле вряд ли решат воевать с Баку за Армению в ситуации, когда армянский премьер в этой войне готов в любой момент воткнуть Москве нож в спину). И сейчас заявление Евросоюза является своего рода сигналом Азербайджану и Турции относительно того, что ЕС не будет мешать Баку и Анкаре эту войну начать. Что ЕС признает выборы в Нагорном Карабахе провокационным шагом.

Таким образом, Никол Пашинян и его европейские партнёры действуют не вразнобой, а синхронно. На пару пытаются вытеснить Россию из Армении и Южного Кавказа.

И если армянское население продолжит пассивно взирать на происходящее, продолжит жить в своих фантазиях и ожиданиях чуда, то план Пашиняна и ЕС сработает. Вот только армянское государство и государственность последствий этого плана не переживут.

Авторы Геворг Мирзаян