НАТО идёт на Кавказ: Что означают военные учения Армении и США Как в Армении идёт подготовка к очередной "цветной революции", что для этого делается и почему за предательством Пашиняна маячит "новый Саакашвили". 6 сентября, 22:40 Что означают военные учения Армении и США. Обложка © Getty Images / Artur Widak / NurPhoto

Ереван пошёл проторённой тропинкой Украины. Это демонстрирует анонс военных учений Армении и США EAGLE PARTNER – 2023, которые пройдут c 11 по 20 сентября на территории республики. В них примут участие 85 американских военнослужащих и 175 армянских. Речь идёт о миротворческом контингенте, который с 2009 года в рамках Концепции оперативных возможностей НАТО принимал участие в миссиях в Косове и Афганистане. Стоит напомнить, что председатель Европейского комитета по расширению НАТО Гюнтер Фелингер на днях публично призвал Армению стать членом Североатлантического альянса.

Армянские вооружённые силы планируют обменяться передовым опытом в области управления и тактической коммуникации, а также повысить готовность армянского подразделения к оценке по Концепции оперативных возможностей НАТО. "Учения включают в себя задачи по стабилизации отношений между конфликтующими сторонами в ходе миротворческой миссии", — отметили в военном ведомстве республики.

В начале сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал ошибкой решение положиться только на Россию в вопросах обеспечения стратегической безопасности. Он отметил, что сложившаяся архитектура была почти на 100% завязана на Москву, в том числе в вопросах покупки вооружений. "Но сегодня, когда сама Россия нуждается в оружии, вооружении, понятно, что и при желании она не сможет обеспечить потребности Армении в сфере безопасности", — заявил он.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал ошибкой решение положиться только на Россию. Фото © ТАСС / Александр Патрин

Таким образом, руководство Армении вовлечено в потенциальное военное противостояние с Россией, при этом республика является членом ОДКБ. Происходит активное сворачивание деятельности Армении в ОДКБ, накануне был отозван с поста постоянного представителя страны Виктор Биягов, его отправили работать послом в Нидерланды. Также Ереван отказался проводить на своей территории учения ОДКБ в этом году. Впервые за время СВО республика направила Украине гуманитарную помощь и первую леди вдобавок: жена премьера Никола Пашиняна прилетела в Киев для участия в женском саммите.

— В презентации сентябрьских учений упоминаются операции по стабилизации между конфликтующими сторонами при выполнении миротворческих задач: "Цель учений — повышение уровня взаимодействия подразделения, участвующего в международных миротворческих миссиях". Это явный намёк на замену российских миротворцев в Лачинском коридоре, за которую сейчас так ратует премьер Армении Никол Пашинян, — отметил военный эксперт Алексей Леонков.

Напомним, буквально за несколько дней до этого премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью итальянской газете La Repubblica пожаловался, что российские миротворцы якобы не выполняют миссию, возложенную на них трёхсторонней декларацией. Речь в беседе касалась ситуации вокруг Лачинского коридора, соединяющего Армению и Нагорный Карабах. Политик заявил, что военные РФ не могут обеспечить безопасность маршрута.

— Есть процессы, которые приводят к осознанию, что однажды мы можем проснуться и увидеть, что России больше нет здесь, — произнёс Пашинян.

Похоже, эта фраза стала точкой отсчёта в отношениях Москвы и Еревана. Видимо, повторить украинский сценарий — основная миссия и пик карьеры армянского премьера, полагают политологи. Пока его жена возит гостинцы в Киев, Госдепартамент США готовит антикоррупционные программы для Правительства Армении.

Госдепартамент США готовит антикоррупционные программы для правительства Армении. Фото © Shutterstock

На сайте ведомственных госзакупок США размещена информация о будущем гранте по реализации проекта по очистке от коррупции чиновничества Армении. Для этого в координации с американскими властями будут собраны активисты по всей стране, которые сначала пройдут специальные американские курсы, а затем начнут обеспечивать деятельность "антикоррупционных лидеров Армении". В сухом остатке именно эта структура может стать площадкой для очередной "цветной революции", организованной как госпрограмма США. Проект получит название "Сообщество правосудия" (Justice Fellowship Network).

— На фоне продолжения эскалации в зоне армяно-азербайджанского конфликта и возможной вспышки новой войны армянская элита выбирает спорную стратегию и, что называется, подкидывает дров в огонь. При этом прекрасно понимает, что никто, кроме России, Армению защитить не в силах, — отметил доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев.

Он прогнозирует, что Никол Пашинян может попытаться спровоцировать некий конфликт. Стоит отметить, что, по мнению Суздальцева, и "Азербайджан намерен вступить в боевые действия, там сохраняется эйфория от победы, они мечтают навсегда закрыть проблему Нагорного Карабаха". Правда, вопрос о том, что делать с армянами, проживающими в Нагорном Карабахе, остаётся открытым. Ряд экспертов считают, что с поворотом к НАТО будет окончательно разрушена армянская государственность, так как республика уже фактически отказалась от Нагорного Карабаха.

Авторы Дмитрий Шестопалов