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6 сентября, 10:13

Жена Пашиняна приехала на саммит первых леди и джентльменов в Киев с подарками

Жена премьера Армении Пашиняна впервые прибыла в Киев ради встречи первых леди

<p>Премьер-министр Армении Никол Пашинян с супругой Анной Акопян. Фото © ТАСС / Александр Рюмин</p>

Премьер-министр Армении Никол Пашинян с супругой Анной Акопян. Фото © ТАСС / Александр Рюмин

Супруга премьер-министра Армении Никола Пашиняна Анна Акопян впервые приехала в Киев, чтобы поучаствовать в саммите первых леди и джентльменов. Об этом сообщило украинское издание Klymenko Time.

"Супруга премьер-министра Армении прибыла в Киев, где примет участие в саммите первых леди. Темой саммита в этом году является психическое здоровье", говорится в тексте.

Акопян привезла с собой гуманитарную помощь для украинцев. Она выступит с речью на саммите, который был инициирован украинской стороной и уже проводился дважды — в 2021-м и 2022 году.

Для чего глава Армении Никол Пашинян собрался на войну

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Ранее Лайф сообщал, что в НАТО призвали Армению вступить в альянс. Председатель Европейского комитета по расширению НАТО Гюнтер Фелингер написал об этом в соцсети. Сам Пашинян обвинил РФ в отдалении от региона Южного Кавказа. В Кремле напомнили политику, что это не так, тем более что в России живёт больше армян, чем в Армении.

Татьяна Миссуми
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