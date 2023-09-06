Жена Пашиняна приехала на саммит первых леди и джентльменов в Киев с подарками

Супруга премьер-министра Армении Никола Пашиняна Анна Акопян впервые приехала в Киев, чтобы поучаствовать в саммите первых леди и джентльменов. Об этом сообщило украинское издание Klymenko Time.

"Супруга премьер-министра Армении прибыла в Киев, где примет участие в саммите первых леди. Темой саммита в этом году является психическое здоровье", — говорится в тексте.

Акопян привезла с собой гуманитарную помощь для украинцев. Она выступит с речью на саммите, который был инициирован украинской стороной и уже проводился дважды — в 2021-м и 2022 году.