Жена Пашиняна приехала на саммит первых леди и джентльменов в Киев с подарками
Жена премьера Армении Пашиняна впервые прибыла в Киев ради встречи первых леди
Премьер-министр Армении Никол Пашинян с супругой Анной Акопян. Фото © ТАСС / Александр Рюмин
Супруга премьер-министра Армении Никола Пашиняна Анна Акопян впервые приехала в Киев, чтобы поучаствовать в саммите первых леди и джентльменов. Об этом сообщило украинское издание Klymenko Time.
"Супруга премьер-министра Армении прибыла в Киев, где примет участие в саммите первых леди. Темой саммита в этом году является психическое здоровье", — говорится в тексте.
Акопян привезла с собой гуманитарную помощь для украинцев. Она выступит с речью на саммите, который был инициирован украинской стороной и уже проводился дважды — в 2021-м и 2022 году.
Ранее Лайф сообщал, что в НАТО призвали Армению вступить в альянс. Председатель Европейского комитета по расширению НАТО Гюнтер Фелингер написал об этом в соцсети. Сам Пашинян обвинил РФ в отдалении от региона Южного Кавказа. В Кремле напомнили политику, что это не так, тем более что в России живёт больше армян, чем в Армении.