"В РФ живёт больше армян, чем в Армении": В Кремле ответили на заявление Пашиняна об отдалении России

Москва не согласна с заявлением премьер-министра Армении Никола Пашиняна, который обвинил РФ в отдалении от региона Южного Кавказа. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"С этими тезисами господина премьер-министра [Армении Никола Пашиняна] мы не можем согласиться. Россия является абсолютно неотъемлемой составной частью этого региона, так что никуда она уходить не может", — сказал представитель Кремля, призвав не забывать, что в России живёт больше армян, чем в самой Армении.

Россия продолжит быть гарантом безопасности и стабильности на Южном Кавказе, в частности в Нагорном Карабахе, указал Песков. По словам пресс-секретаря главы государства, очень важно, чтобы все стороны, заключившие два года назад трёхсторонние договорённости, были привержены им. Следование данному соглашению является залогом успеха, подчеркнул представитель Кремля.