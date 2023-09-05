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5 сентября, 09:28

"В РФ живёт больше армян, чем в Армении": В Кремле ответили на заявление Пашиняна об отдалении России

Песков напомнил Пашиняну, что в России живёт больше армян, чем в Армении

Москва не согласна с заявлением премьер-министра Армении Никола Пашиняна, который обвинил РФ в отдалении от региона Южного Кавказа. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"С этими тезисами господина премьер-министра [Армении Никола Пашиняна] мы не можем согласиться. Россия является абсолютно неотъемлемой составной частью этого региона, так что никуда она уходить не может", — сказал представитель Кремля, призвав не забывать, что в России живёт больше армян, чем в самой Армении.

Россия продолжит быть гарантом безопасности и стабильности на Южном Кавказе, в частности в Нагорном Карабахе, указал Песков. По словам пресс-секретаря главы государства, очень важно, чтобы все стороны, заключившие два года назад трёхсторонние договорённости, были привержены им. Следование данному соглашению является залогом успеха, подчеркнул представитель Кремля.

Для чего глава Армении Никол Пашинян собрался на войну

Для чего глава Армении Никол Пашинян собрался на войну

Ранее Лайф сообщал, что в НАТО призвали Армению вступить в альянс. Председатель Европейского комитета по расширению НАТО Гюнтер Фелингер написал об этом в соцсети, отметив аккаунт Пашиняна.

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ТАСС / Александр Патрин

Александр Юнашев
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