В НАТО призвали Армению вступить в альянс
Глава Европейского комитета НАТО Фелингер призвал Армению вступить в альянс
Председатель Европейского комитета по расширению НАТО Гюнтер Фелингер призвал Армению присоединиться к альянсу. С соответствующим предложением он обратился к армянскому премьер-министру Николу Пашиняну.
"Я призываю Армению вступить в НАТО", — написал Фелингер в соцсети Х (ранее Twitter) и отметил аккаунт Пашиняна.
Он также добавил фразу "защитите Армению" и отметил в своём посте аккаунт президента США Джо Байдена. К слову, ни Ереван, ни Вашингтон пока не давали официальных комментариев на этот счёт.
Ранее Пашинян заявил, что Ереван не может повлиять на судьбу Нагорного Карабаха. По его словам, безопасность и права жителей региона должны определяться в рамках диалога между Азербайджаном и Степанакертом.
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