В НАТО призвали Армению вступить в альянс

Председатель Европейского комитета по расширению НАТО Гюнтер Фелингер призвал Армению присоединиться к альянсу. С соответствующим предложением он обратился к армянскому премьер-министру Николу Пашиняну.

"Я призываю Армению вступить в НАТО", — написал Фелингер в соцсети Х (ранее Twitter) и отметил аккаунт Пашиняна.

Он также добавил фразу "защитите Армению" и отметил в своём посте аккаунт президента США Джо Байдена. К слову, ни Ереван, ни Вашингтон пока не давали официальных комментариев на этот счёт.