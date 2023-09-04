Регион

Уведомления отключены

4 сентября, 10:17

В НАТО призвали Армению вступить в альянс

Глава Европейского комитета НАТО Фелингер призвал Армению вступить в альянс

Председатель Европейского комитета по расширению НАТО Гюнтер Фелингер призвал Армению присоединиться к альянсу. С соответствующим предложением он обратился к армянскому премьер-министру Николу Пашиняну.

"Я призываю Армению вступить в НАТО", — написал Фелингер в соцсети Х (ранее Twitter) и отметил аккаунт Пашиняна.

Он также добавил фразу "защитите Армению" и отметил в своём посте аккаунт президента США Джо Байдена. К слову, ни Ереван, ни Вашингтон пока не давали официальных комментариев на этот счёт.

Для чего глава Армении Никол Пашинян собрался на войну

Для чего глава Армении Никол Пашинян собрался на войну

Ранее Пашинян заявил, что Ереван не может повлиять на судьбу Нагорного Карабаха. По его словам, безопасность и права жителей региона должны определяться в рамках диалога между Азербайджаном и Степанакертом.

Обложка ©

Shutterstock

Наталья Исакова
  • Новости
  • НАТО
  • Армения
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров