Для чего глава Армении Никол Пашинян собрался на войну

Последние заявления Никола Пашиняна

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью итальянской газете La Repubblica пожаловался, что российские миротворцы якобы не выполняют миссию, возложенную на них трехсторонней декларацией. Речь в беседе касалась ситуации вокруг Лачинского коридора, соединяющего Армению и Нагорный Карабах. Политик заявил, что военные РФ не могут обеспечить безопасность маршрута.

— Есть процессы, которые приводят к осознанию, что однажды мы можем проснуться и увидеть, что России больше нет здесь,— заявил Пашинян.

Также армянский премьер посчитал, что «зависимость от России в вопросах безопасности была стратегической ошибкой». Он упрекнул нашу страну в том, что она «отдаляется от региона».

— Если Армения и Азербайджан взаимно не признают территориальную целостность друг друга на основе Алма-Атинской декларации 1991 года, то мира никогда не будет. Наша позиция состоит в том, что мирная повестка обязательно должна продвигаться, и мы пытаемся сделать все для прогресса в этом направлении, для подписания с Азербайджаном соглашения о мире, — добавил Пашинян.

Помимо этого премьер-министр Никол Пашинян направил поздравительное послание по случаю 32-ой годовщины принятия декларации о независимости Нагорного Карабаха. Азербайджан мгновенно заявил о выходе Никола Пашиняна из переговорного процесса и приравнял его к слова к заявлению "Арцах - Армения и точка", которое, как известно, обнулило почти 30-летний переговорный процесс и способствовало началу 44-дневной войны 2020 года.

С какой целью Пашинян обвиняет Россию

Вся эта риторика уже давно знакома российским экспертам. Более того, обострение ситуации ряд из них связывают с маниакальным желанием армянского премьера усугубить и без того сложную для Москвы ситуацию на границах влияния РФ. Очередной виток войны выгоден в первую очередь бенефициарам украинского противостояния, которых крайне беспокоят успехи России.

— Политика армянского руководства в отношении с Россией в рамках конфликта с Азербайджаном выглядит очень странно. Она исключительно иждивенческая. Интересы и проблемы России не просто игнорируются. Никол Пашинян с какой-то маниакальной настойчивостью прикладывает все усилия, чтобы конфликт в Нагорном Карабахе снова разгорелся, — отметил доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ "ВШЭ" Андрей Суздальцев.

По мнению эксперта, создается впечатление, что подобный комплекс мер главный политик Армении использует для того, чтобы отвлечь внимание Москвы от Украины. Что в свою очередь добавляет общественного неприятия ситуации в Армении.

Напомним, ранее политические эксперты, представляющие республику, не раз высказывались о необходимости не просто дипломатической и экономической поддержки, которую может предоставить Москва, но и рассчитывали на вступление России в войну против Азербайджана. Называя действия миротворческого контингента пассивными, официальный Ереван критикует позицию РФ. В политических кругах республики, напоминает Андрей Суздальцев, считается, что Москва предала и бросила Армению,

— А когда задаешь вопрос: «Почему армянские парламент, руководство, правительство не сделали ни одного заявления в поддержку России, которая ведет сейчас очень тяжелую борьбу с армией НАТО на полях Украины?» или «Почему не было заявлений в том числе, когда Крым вернулся в состав России?», то такие разговоры воспринимаются среди армянских политиков и политологов очень остро, они отвергают их. Прекрасно понимая, что никто кроме России Армению защитить не в силах, тем не менее армянская элита выбирает спорную стратегию и что называется подкидывает дров в огонь, — комментирует Андрей Суздальцев.

Армения. Ереван. Участники акции в поддержку Нагорного Карабаха на площади Свободы. Протестующие требуют от властей предпринять меры по открытию Лачинского коридора с целью доставки гуманитарного груза. Фото © ТАСС / Александр Патрин

Эксперт прогнозирует, что Никол Пашинян может попытаться спровоцировать некий конфликт. Стоит отметить, что, по мнению Суздальцева, и «Азербайджан намерен вступить в боевые действия, там сохраняется эйфория от победы, они мечтают навсегда закрыть проблему Нагорного Карабаха». Правда вопрос о том, что делать с армянами, проживающими в Нагорном Карабахе, остается открытым.

— Никол Пашинян признал Лачинский коридор территорией Азербайджана, то есть войска Баку обладают там неким суверенитетом, и могут заниматься своими делами. При этом Россия не предпринимает резких шагов для прекращения блокады Лачинского корридора, но какой смысл предпринимать какие-то шаги в ситуации, когда сама Армения готова сдать эту территорию Азербайджану? Какой смысл идти на конфликт с Баку, если Пашинян готов ударить в спину и пойти на какие-то сепаратные соглашения? — говорит доцент Финансового университета Геворг Мирзаян. — Получится, что Россия влезла не в свое дело и осталась крайней для всех сторон. Поэтому не имея поддержки со стороны армянской власти, Москве очень сложно защищать права армян.