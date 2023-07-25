Пашинян заявил, что Армения не может решать судьбу Нагорного Карабаха

Армения не может повлиять на судьбу Нагорного Карабаха. Такое заявление сделал глава армянского кабмина Никол Пашинян.

"Армения не может решать судьбу народа Нагорного Карабаха. Стороной переговоров должны быть представители Нагорного Карабаха", — сказал он.

Пашинян подчеркнул, что безопасность и права жителей Нагорного Карабаха должны определяться в рамках диалога между Азербайджаном и Степанакертом.