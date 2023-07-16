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16 июля, 17:34

Минобороны РФ связалось с генштабами ВС Азербайджана и Армении из-за стрельбы в Карабахе

МО РФ: В Карабахе за сутки выявлено одно нарушение режима прекращения огня

В зоне нагорнокарабахского конфликта за минувшие сутки режим прекращения огня был нарушен один раз, сообщает 16 июля Минобороны России.

"Зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня в Аскеранском районе. Пострадавших нет", — уточнили в военном ведомстве.

Командование российского миротворческого контингента проводит разбирательство совместно с армянской и азербайджанской сторонами. Военное патрулирование проведено в Мардакертском, Мартунинском и Шушинском районах, сообщили в Минобороны РФ.

Министерство продолжает взаимодействовать с генштабами ВС Азербайджана и Армении по вопросам обеспечения безопасности российских миротворцев и предотвращения возможных инцидентов.

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Накануне Минобороны РФ сообщило о стрельбе в двух районах Нагорного Карабаха. 15 июля режим прекращения огня в зоне конфликта был нарушен три раза.

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ТАСС / Александр Патрин

Ирина Фальке
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