Минобороны РФ связалось с генштабами ВС Азербайджана и Армении из-за стрельбы в Карабахе
МО РФ: В Карабахе за сутки выявлено одно нарушение режима прекращения огня
В зоне нагорнокарабахского конфликта за минувшие сутки режим прекращения огня был нарушен один раз, сообщает 16 июля Минобороны России.
"Зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня в Аскеранском районе. Пострадавших нет", — уточнили в военном ведомстве.
Командование российского миротворческого контингента проводит разбирательство совместно с армянской и азербайджанской сторонами. Военное патрулирование проведено в Мардакертском, Мартунинском и Шушинском районах, сообщили в Минобороны РФ.
Министерство продолжает взаимодействовать с генштабами ВС Азербайджана и Армении по вопросам обеспечения безопасности российских миротворцев и предотвращения возможных инцидентов.
МИД РФ призвал Баку и Ереван срочно заключить мирный договор для прекращения страданий армян Карабаха
Накануне Минобороны РФ сообщило о стрельбе в двух районах Нагорного Карабаха. 15 июля режим прекращения огня в зоне конфликта был нарушен три раза.
ТАСС / Александр Патрин