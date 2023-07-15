Минобороны РФ сообщило о стрельбе в двух районах Нагорного Карабаха
Минобороны РФ сообщило о трёх нарушениях режима прекращения огня в Карабахе
Минобороны РФ сообщило о трёх случаях нарушения режима прекращения огня в Нагорном Карабахе в зоне ответственности российских миротворцев. В результате случившегося пострадавших нет, сказано в бюллетене ведомства.
"Зафиксировано три нарушения режима прекращения огня в Мартунинском и Шушинском районах. Пострадавших нет. Командованием российского миротворческого контингента совместно с азербайджанской и армянской сторонами проводится разбирательство по данным фактам", — отметили в Минобороны.
Миротворцы провели патрулирование по трём маршрутам: в Мардакертском, Мартунинском и Шушинском районах.
МИД РФ призвал Баку и Ереван срочно заключить мирный договор для прекращения страданий армян Карабаха
Ранее Лайф писал, что президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время телефонного разговора обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе. Российский лидер подтвердил готовность Москвы продолжать оказывать содействие в создании армяно-азербайджанского мирного договора.
ТАСС / Александр Патрин