Минобороны РФ сообщило о стрельбе в двух районах Нагорного Карабаха

Минобороны РФ сообщило о трёх случаях нарушения режима прекращения огня в Нагорном Карабахе в зоне ответственности российских миротворцев. В результате случившегося пострадавших нет, сказано в бюллетене ведомства.

"Зафиксировано три нарушения режима прекращения огня в Мартунинском и Шушинском районах. Пострадавших нет. Командованием российского миротворческого контингента совместно с азербайджанской и армянской сторонами проводится разбирательство по данным фактам", — отметили в Минобороны.

Миротворцы провели патрулирование по трём маршрутам: в Мардакертском, Мартунинском и Шушинском районах.