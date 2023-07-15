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15 июля, 17:21

Минобороны РФ сообщило о стрельбе в двух районах Нагорного Карабаха

Минобороны РФ сообщило о трёх нарушениях режима прекращения огня в Карабахе

Минобороны РФ сообщило о трёх случаях нарушения режима прекращения огня в Нагорном Карабахе в зоне ответственности российских миротворцев. В результате случившегося пострадавших нет, сказано в бюллетене ведомства.

"Зафиксировано три нарушения режима прекращения огня в Мартунинском и Шушинском районах. Пострадавших нет. Командованием российского миротворческого контингента совместно с азербайджанской и армянской сторонами проводится разбирательство по данным фактам", — отметили в Минобороны.

Миротворцы провели патрулирование по трём маршрутам: в Мардакертском, Мартунинском и Шушинском районах.

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Ранее Лайф писал, что президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время телефонного разговора обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе. Российский лидер подтвердил готовность Москвы продолжать оказывать содействие в создании армяно-азербайджанского мирного договора.

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ТАСС / Александр Патрин

Андрей Бражников
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