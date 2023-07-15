МИД РФ призвал Баку и Ереван срочно заключить мирный договор для прекращения страданий армян Карабаха
МИД РФ заявил о необходимости подготовки мирного договора между Баку и Ереваном
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила озабоченность из-за ситуации вокруг Нагорного Карабаха, котора начала развиваться по негативному сценарию после признания Арменией территории частью Азербайджана. Она отметила необходимость срочного заключения мирного договора между Баку и Ереваном.
"Считаем, что в этих условиях не следует перекладывать ответственность за судьбу армянского населения Карабаха на третьи страны. Следует незамедлительно приступить к подготовке мирного договора между Баку и Ереваном, опираясь на ранее достигнутые договоренности", — сказано в коммюнике на сайте МИД РФ.
По оценке ведомства, неотъемлемой частью соглашения должны стать надёжные и чёткие гарантии прав и безопасности армян Нагорного Карабаха, а также неукоснительное выполнение всех достигнутых ранее трёхсторонних договоренностей между Россией, Азербайджаном и Арменией. Речь в том числе о разблокировке транспортных коммуникаций и начале процесса делимитации армяно-азербайджанской границы.
Со своей стороны МИД РФ выразил готовность в ближайшее время организовать в Москве трёхстороннюю встречу министров иностранных дел для обсуждения путей выполнения соглашений на высшем уровне, включая тему согласования мирного договора. Захарова обратила внимание на срочность этого вопроса из-за усугубления гуманитарного кризиса в регионе. Местное население испытывает острую нехватку продуктов питания, медикаментов, предметов первой необходимости, практически лишено электро- и газоснабжения, заметила она. По оценке российской стороны, это может повлечь за собой самые драматические последствия для карабахских армян – простых жителей региона.
Ранее Лайф писал о том, что президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время телефонного разговора обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе. Российский лидер подтвердил готовность Москвы продолжать оказывать содействие в создании армяно-азербайджанского мирного договора.
ТАСС / Александр Патрин