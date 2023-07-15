МИД РФ призвал Баку и Ереван срочно заключить мирный договор для прекращения страданий армян Карабаха

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила озабоченность из-за ситуации вокруг Нагорного Карабаха, котора начала развиваться по негативному сценарию после признания Арменией территории частью Азербайджана. Она отметила необходимость срочного заключения мирного договора между Баку и Ереваном.

"Считаем, что в этих условиях не следует перекладывать ответственность за судьбу армянского населения Карабаха на третьи страны. Следует незамедлительно приступить к подготовке мирного договора между Баку и Ереваном, опираясь на ранее достигнутые договоренности", — сказано в коммюнике на сайте МИД РФ.

По оценке ведомства, неотъемлемой частью соглашения должны стать надёжные и чёткие гарантии прав и безопасности армян Нагорного Карабаха, а также неукоснительное выполнение всех достигнутых ранее трёхсторонних договоренностей между Россией, Азербайджаном и Арменией. Речь в том числе о разблокировке транспортных коммуникаций и начале процесса делимитации армяно-азербайджанской границы.

Со своей стороны МИД РФ выразил готовность в ближайшее время организовать в Москве трёхстороннюю встречу министров иностранных дел для обсуждения путей выполнения соглашений на высшем уровне, включая тему согласования мирного договора. Захарова обратила внимание на срочность этого вопроса из-за усугубления гуманитарного кризиса в регионе. Местное население испытывает острую нехватку продуктов питания, медикаментов, предметов первой необходимости, практически лишено электро- и газоснабжения, заметила она. По оценке российской стороны, это может повлечь за собой самые драматические последствия для карабахских армян – простых жителей региона.