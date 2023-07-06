Пашинян: Вооружённых сил Армении в Нагорном Карабахе нет
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о том, что армянские вооружённые силы не дислоцированы в Нагорном Карабахе. Таким образом он опроверг заявления Азербайджана об обратном.
Пашинян на заседании кабмина заявил, что азербайджанские обвинения по данному вопросу продолжаются и являются безосновательными.
"Азербайджан продолжает требовать от Армении вывода частей армянской армии из Нагорного Карабаха, в то время как у Армении нет солдат в Нагорном Карабахе. В Нагорном Карабахе действует Армия обороны Нагорного Карабаха", — сказал он.
Ранее Лайф писал о том, что президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время телефонного разговора обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе. Российский лидер подтвердил готовность Москвы продолжать оказывать содействие в создании армяно-азербайджанского мирного договора.