Пашинян: Вооружённых сил Армении в Нагорном Карабахе нет

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о том, что армянские вооружённые силы не дислоцированы в Нагорном Карабахе. Таким образом он опроверг заявления Азербайджана об обратном.

Пашинян на заседании кабмина заявил, что азербайджанские обвинения по данному вопросу продолжаются и являются безосновательными.

"Азербайджан продолжает требовать от Армении вывода частей армянской армии из Нагорного Карабаха, в то время как у Армении нет солдат в Нагорном Карабахе. В Нагорном Карабахе действует Армия обороны Нагорного Карабаха", — сказал он.