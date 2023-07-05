Путин обсудил с Пашиняном обстановку в Нагорном Карабахе

Российский лидер Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили в ходе телефонного разговора ситуацию в Нагорном Карабахе и транспортное сообщение по Лачинскому коридору. Как сообщает пресс-служба Кремля, беседа состоялась по инициативе Еревана.

"Обсуждалась ситуация вокруг Нагорного Карабаха, включая вопросы обеспечения беспрепятственного транспортного сообщения по Лачинскому коридору. Подчёркнуто принципиально важное значение последовательной реализации всего комплекса договорённостей лидеров России, Армении и Азербайджана 2020–2022 годов", — говорится в сообщении.

В ходе разговора Путин также подтвердил готовность Москвы продолжать оказывать практическое содействие в создании армяно-азербайджанского мирного договора. Стороны условились поддерживать контакт на различных уровнях.