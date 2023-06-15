СМИ узнали об ультиматуме, который США выставили Карабаху

Американские власти принуждают представителей Нагорного Карабаха встретиться с Азербайджаном, угрожая контртеррористической операцией. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на дипломатический источник в США.

"Вашингтон принуждает представителей Нагорного Карабаха согласиться в ближайшее время на встречу с азербайджанской стороной в "третьей стране" при участии американского куратора", — уточнил источник.

По его данным, целью встречи является внедрение США в регион. При этом, если карабахское руководство не пойдёт навстречу, Вашингтон пригрозил, что проведёт в регионе азербайджанскую контртеррористическую операцию. Собеседник агентства также добавил, что "миротворческую инициативу" Штатов лоббирует "министр иностранных дел" Нагорного Карабаха Сергей Газарян. Его интересы полностью совпадают с азербайджанскими.