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15 июня, 07:27

СМИ узнали об ультиматуме, который США выставили Карабаху

РИА: США принуждают Карабах встретиться с Азербайджаном, угрожая провести КТО

Американские власти принуждают представителей Нагорного Карабаха встретиться с Азербайджаном, угрожая контртеррористической операцией. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на дипломатический источник в США.

"Вашингтон принуждает представителей Нагорного Карабаха согласиться в ближайшее время на встречу с азербайджанской стороной в "третьей стране" при участии американского куратора", — уточнил источник.

По его данным, целью встречи является внедрение США в регион. При этом, если карабахское руководство не пойдёт навстречу, Вашингтон пригрозил, что проведёт в регионе азербайджанскую контртеррористическую операцию. Собеседник агентства также добавил, что "миротворческую инициативу" Штатов лоббирует "министр иностранных дел" Нагорного Карабаха Сергей Газарян. Его интересы полностью совпадают с азербайджанскими.

"Жест отчаяния": Политолог оценил решение Пашиняна отдать Карабах Азейрбайджану

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Ранее Лайф рассказывал, что премьер-министр Никол Пашинян согласился отдать Нагорный Карабах Азербайджану. Он заявил о необходимости признать регион территорией республики, отметив, что Ереван также готов обсуждать создание демилитаризованной зоны вдоль границы между странами.

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ТАСС / Александр Патрин

Николь Вербер
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