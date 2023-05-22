"Жест отчаяния": Политолог оценил решение Пашиняна отдать Карабах Азейрбайджану

Решение премьер-министра Армении Никола Пашиняна признать Нагорный Карабах частью Азербайджана продиктовано сложившимися условиями, когда под угрозой находится само существование закавказской республики. Такое мнение Лайфу высказал директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин.

По его словам, Пашинян потерял контроль над ситуацией в Армении и разрастанием там антироссийского плацдарма, что выводит страну из-под гарантий безопасности РФ. В то же время, указал политолог, у Армении в регионе остаются традиционные враги — Турция и находящийся под её влиянием Азербайджан, из-за чего Ереван рискует остаться в осаде.

"А с учётом того, что ситуация в Иране может стремительно измениться, то под вопрос как раз встаёт сама армянская государственность, кто за неё вступится в случае, если Армения будет превращена извне в антироссийский плацдарм, и каким образом Иран, Турция, Азербайджан осуществят раздел той остаточной армянской государственности, которая наличествует сегодня", — отметил Коровин.

В целом, отметил собеседник, решение Пашиняна — жест отчаяния и попытка сохранить армянскую государственность как таковую. С другой стороны, признание азербайджанского суверенитета над Карабахом открывает массу неопределённостей вроде положения там армян и отстаивания их прав.

Этот шаг лишь внешне выглядит удачно, позволяя решить многолетний конфликт в регионе. В остальном же он создаёт огромную проблему. По словам политолога, сегодня Азербайджан может пообещать любые условия, "но способен ли он будет выполнить их и удержать ситуацию под контролем — это также большой вопрос".

"Поэтому при одной определённости, которая появится при признании Карабаха за Азербайджаном, тут же откроется множество неопределённостей и вопросов, ответы на которые сложно сейчас даже представить", — заключил Коровин.