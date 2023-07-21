Пашинян предупредил о "весьма вероятной" войне с Азербайджаном
Пашинян: До заключения мирного договора война с Азербайджаном весьма вероятна
Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Фото © ТАСС / POOL / Рамиль Ситдиков
Премьер-министр Армении Никол Пашинян оценил вероятность новой войны с Азербайджаном как весьма высокую. По крайней мере до того, как обеими странами не будет составлен, подписан и утверждён мирный договор. Об этом он рассказал в интервью AFP.
"Пока мирный договор не подписан и не ратифицирован парламентами обеих стран, конечно, война весьма вероятна", — заявил армянский лидер.
В дополнение к сказанному, он назвал Азербайджан виновником геноцида армян в Нагорном Карабахе и создании "гетто" на этих территориях. По его мнению, России и Западу следует сильнее надавить на Баку, подтолкнув таким образом к разблокированию Лачинского коридора.
В Нагорном Карабахе с печальной регулярностью происходят нарушения режима прекращения огня. Последний такой случай произошёл совсем недавно — 16 июля. Командование российского миротворческого контингента проводит разбирательство совместно с армянской и азербайджанской сторонами.