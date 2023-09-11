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Опубликовано 11 сентября 2023, 09:13

Путин прилетел во Владивосток, где примет участие в ВЭФ

Президент РФ Владимир Путин прибыл с двухдневной поездкой во Владивосток для участия в Восточном экономическом форуме.

Восточный экономический форум проходит 10–13 сентября, в этом году его девиз — "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". В понедельник, 11 сентября, главе государства презентуют результаты развития Дальнего Востока, также президент проведёт совещание по развитию городов ДФО, обсудит создание культурно-образовательных кластеров и пообщается с губернатором Приморья Олегом Кожемяко.

Во вторник, 12 сентября, Путин проведёт переговоры с вице-президентом Лаоса Пани Ятхоту и вице-премьером Госсовета КНР Чжан Гоцином, а также примет участие в пленарной сессии ВЭФ.

Во Владивостоке стартовал ВЭФ-2023
Во Владивостоке стартовал ВЭФ-2023

Как ранее отметили в Кремле, пленарная сессия Восточного экономического форума является ожидаемым центральным событием, в ходе пленарки будут обсуждаться темы, связанные с развитием России.

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LIFE / Павел Баранов

Александра Вишнякова
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