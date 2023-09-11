Путин прилетел во Владивосток, где примет участие в ВЭФ

Президент РФ Владимир Путин прибыл с двухдневной поездкой во Владивосток для участия в Восточном экономическом форуме.

Восточный экономический форум проходит 10–13 сентября, в этом году его девиз — "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". В понедельник, 11 сентября, главе государства презентуют результаты развития Дальнего Востока, также президент проведёт совещание по развитию городов ДФО, обсудит создание культурно-образовательных кластеров и пообщается с губернатором Приморья Олегом Кожемяко.

Во вторник, 12 сентября, Путин проведёт переговоры с вице-президентом Лаоса Пани Ятхоту и вице-премьером Госсовета КНР Чжан Гоцином, а также примет участие в пленарной сессии ВЭФ.