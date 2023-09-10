Во Владивостоке стартовал ВЭФ-2023
Во Владивостоке стартовал четырёхдневный Восточный экономический форум
Церемония открытия выставки "Улица Дальнего Востока" сопровождается концертом. Обложка © t.me / PrimaMedia.Приморье
Во Владивостоке стартовал Восточный экономический форум (ВЭФ), который продлится до 13 сентября. Он пройдёт на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), а участие в пленарной сессии примет глава государства Владимир Путин.
Церемония открытия выставки "Улица Дальнего Востока" сопровождается концертом. Фото © t.me / PrimaMedia.Приморье
В рамках форума на острове Русском прошла торжественная церемония открытия выставки достижений и перспективных проектов "Улица Дальнего Востока", которую смогут посетить все желающие с 14 по 17 сентября. Её открыл полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев. На выставке гости смогут познакомиться с экономическим и туристическим потенциалом министерств и госкорпораций регионов ДФО.
"Спасибо, что вы здесь вместе с нами. Это значит, что вы вносите вклад в развитие Дальнего Востока России. Сегодня мы вместе открываем "Улицу Дальнего Востока". Мы хотели поделиться с вами нашей любовью, любовью к родной земле. К Чукотке и Камчатке, к Еврейской автономной области, Хабаровскому краю, к лесам, городам, рекам, людям. Мы хотим, чтобы вы прикоснулись к этой любви, почувствовали её, почувствовали любовь к нашей великой Родине", — подчеркнул Трутнев.
В павильоне Амурской области гости и участники форума могут погрузиться в историю создания Байкало-Амурской магистрали (БАМ). Как сообщила экскурсовод экспозиции Амурской области Дарья Христич, интерактивными зонами являются специальные купоны времён БАМа. Их уникальность состоит в том, что если приложить к ним ухо, то можно услышать лозунги и песни того времени.
Кроме того, павильон Забайкалького края представил зону Международной ассоциации бурятских оружейников. Там можно осмотреть их работы и даже понаблюдать за созданием ножей. В павильоне Камчатского края показана экспозиция, имитирующая вулкан, а Якутия удивила сооружением с использованием национальных элементов оформления в виде Ленских столбов и северного сияния. Людей там встречают хранитель холода Чысхаан и якутская зима.
На полях ВЭФ также состоится и форум "День сокола", где обсудят тему сохранения хищных птиц. На нём будет представлен павильон с живыми птицами и мультимедийным оборудованием, в котором пройдёт первый соколиный аукцион от Фонда Росконгресс и соколиного центра "Камчатка" при поддержке Российского аукционного дома.
В этом году главная тема форума — "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Деловые сессии будут разделены на шесть тематических блоков.
Напомним, Восточный экономический форум (ВЭФ) пройдёт во Владивостоке с 10 по 13 сентября. В пленарной сессии примет участие глава государства Владимир Путин. Ранее в Кремле сообщали, что журналисты из недружественных России стран не получили аккредитаций на мероприятие.