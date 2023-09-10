Во Владивостоке стартовал Восточный экономический форум (ВЭФ), который продлится до 13 сентября. Он пройдёт на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), а участие в пленарной сессии примет глава государства Владимир Путин.

Церемония открытия выставки "Улица Дальнего Востока" сопровождается концертом. Фото © t.me / PrimaMedia.Приморье

В рамках форума на острове Русском прошла торжественная церемония открытия выставки достижений и перспективных проектов "Улица Дальнего Востока", которую смогут посетить все желающие с 14 по 17 сентября. Её открыл полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев. На выставке гости смогут познакомиться с экономическим и туристическим потенциалом министерств и госкорпораций регионов ДФО.

"Спасибо, что вы здесь вместе с нами. Это значит, что вы вносите вклад в развитие Дальнего Востока России. Сегодня мы вместе открываем "Улицу Дальнего Востока". Мы хотели поделиться с вами нашей любовью, любовью к родной земле. К Чукотке и Камчатке, к Еврейской автономной области, Хабаровскому краю, к лесам, городам, рекам, людям. Мы хотим, чтобы вы прикоснулись к этой любви, почувствовали её, почувствовали любовь к нашей великой Родине", — подчеркнул Трутнев.

В павильоне Амурской области гости и участники форума могут погрузиться в историю создания Байкало-Амурской магистрали (БАМ). Как сообщила экскурсовод экспозиции Амурской области Дарья Христич, интерактивными зонами являются специальные купоны времён БАМа. Их уникальность состоит в том, что если приложить к ним ухо, то можно услышать лозунги и песни того времени.

Кроме того, павильон Забайкалького края представил зону Международной ассоциации бурятских оружейников. Там можно осмотреть их работы и даже понаблюдать за созданием ножей. В павильоне Камчатского края показана экспозиция, имитирующая вулкан, а Якутия удивила сооружением с использованием национальных элементов оформления в виде Ленских столбов и северного сияния. Людей там встречают хранитель холода Чысхаан и якутская зима.





На полях ВЭФ также состоится и форум "День сокола", где обсудят тему сохранения хищных птиц. На нём будет представлен павильон с живыми птицами и мультимедийным оборудованием, в котором пройдёт первый соколиный аукцион от Фонда Росконгресс и соколиного центра "Камчатка" при поддержке Российского аукционного дома.