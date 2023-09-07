Песков: Журналисты из недружественных России стран не аккредитованы на ВЭФ

Журналисты из недружественных стран не будут присутствовать на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), который состоится на следующей неделе во Владивостоке. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Нет, журналистов из недружественных стран... не аккредитовывали в этом году", — ответил он на вопрос, отметив, что такая же ситуация была на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ) — впервые за всю историю.