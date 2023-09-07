Песков: Журналисты из недружественных России стран не аккредитованы на ВЭФ
Журналисты из недружественных стран не будут присутствовать на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), который состоится на следующей неделе во Владивостоке. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Нет, журналистов из недружественных стран... не аккредитовывали в этом году", — ответил он на вопрос, отметив, что такая же ситуация была на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ) — впервые за всю историю.
Напомним, ВЭФ пройдёт во Владивостоке с 10 по 13 сентября. Американская газета NYT выпустила статью, где утверждалось, что лидер Северной Кореи может встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным на форуме. Однако в Кремле не подтвердили эту информацию. 5 сентября стало известно, что российский лидер примет участие в пленарном заседании ВЭФ.
ТАСС / Михаил Метцель