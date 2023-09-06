Китай на ВЭФ представит вице-премьер Госсовета
Китайскую делегацию на Восточном экономическом форуме во Владивостоке будет представлять вице-премьер Государственного совета республики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посла КНР в Москве Чжана Ханьхуэя.
"От нас поедет вице-премьер", — рассказал китайский дипломат.
Китайский посол не назвал имя делегата. В составе Госсовета КНР четыре вице-премьера.
Напомним, ВЭФ пройдёт во Владивостоке с 10 по 13 сентября. Накануне американская газета NYT выпустила статью, где утверждалось, что лидер Северной Кореи может встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным на форуме. Однако в Кремле не подтвердили эту информацию. 5 сентября стало известно, что российский лидер примет участие в пленарном заседании ВЭФ.
ТАСС / Донат Сорокин