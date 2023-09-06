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6 сентября, 11:31

Китай на ВЭФ представит вице-премьер Госсовета

Китайскую делегацию на Восточном экономическом форуме во Владивостоке будет представлять вице-премьер Государственного совета республики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посла КНР в Москве Чжана Ханьхуэя.

"От нас поедет вице-премьер", — рассказал китайский дипломат.

Китайский посол не назвал имя делегата. В составе Госсовета КНР четыре вице-премьера.

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Напомним, ВЭФ пройдёт во Владивостоке с 10 по 13 сентября. Накануне американская газета NYT выпустила статью, где утверждалось, что лидер Северной Кореи может встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным на форуме. Однако в Кремле не подтвердили эту информацию. 5 сентября стало известно, что российский лидер примет участие в пленарном заседании ВЭФ.

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ТАСС / Донат Сорокин

Юрий Лысенко
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