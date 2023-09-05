В Кремле анонсировали участие Путина в пленарке ВЭФ
Песков: Путин примет участие в пленарном заседании ВЭФ 12 сентября
Президент России Владимир Путин примет участие в пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) 12 сентября во Владивостоке. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Пленарка будет 12 сентября, запланирована она на 15:00 по владивостокскому времени (08:00 мск. — Прим. Лайфа). Ожидаем интересное обсуждение", — сказал официальный представитель Кремля журналистам.
Говоря о графике Путина, Песков подчеркнул, что ожидаются весьма насыщенные дни. При этом пресс-секретарь российского лидера призвал подождать ещё несколько дней, поскольку всё ещё согласовываются окончательные нюансы по планам президента.
Напомним, ВЭФ пройдёт во Владивостоке с 10 по 13 сентября. Накануне американская газета NYT выпустила статью, где утверждалось, что лидер Северной Кореи может встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным на форуме. Однако в Кремле не подтвердили эту информацию.