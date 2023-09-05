Президент России Владимир Путин примет участие в пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) 12 сентября во Владивостоке. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Пленарка будет 12 сентября, запланирована она на 15:00 по владивостокскому времени (08:00 мск. — Прим. Лайфа). Ожидаем интересное обсуждение", — сказал официальный представитель Кремля журналистам.