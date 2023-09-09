Назван главный иностранный гость на саммите ВЭФ, с которым встретится Путин
Путин на ВЭФ встретится с вице-президентом Лаоса и вице-премьером Госсовета КНР
Президент России Владимир Путин в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке встретится с вице-президентом Лаоса. Такое заявление сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Главным иностранным гостем на форуме будет вице-президент Лаоса Пани Ятхоту. Она будет вместе с Путиным принимать участие в пленарном заседании форума 12 сентября. С ней перед пленаркой форума состоится отдельная двусторонняя встреча у главы государства", — отметил он в беседе с журналистами.
Кроме того, президент РФ проведёт переговоры с вице-премьером Госсовета Китая Чжан Гоцином. Представитель Кремля подчеркнул, что программа работы Путина на ВЭФ будет достаточно насыщенной.
Как сообщал Лайф, ВЭФ пройдёт во Владивостоке с 10 по 13 сентября. Президент России примет участие в пленарном заседании саммита, на котором, как отмечали в Кремле, ожидается интересное обсуждение.
ТАСС / Егор Алеев