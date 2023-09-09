В Кремле назвали темы пленарной сессии ВЭФ с участием Путина
Песков: Развитие Дальнего Востока будет на повестке дня пленарки ВЭФ
Пленарная сессия Восточного экономического форума является ожидаемым центральным событием ВЭФ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В ходе пленарки 12 сентября, в которой примет участие Владимир Путин, будут обсуждаться темы, связанные с развитием России.
"Дискуссия с акцентом на дальневосточную проблематику, тематику развития. И традиционно всегда охватывает и международные вопросы, и другие темы, связанные с развитием нашей страны", — сказал представитель Кремля журналистам.
Напомним, ВЭФ пройдёт во Владивостоке с 10 по 13 сентября. Ранее в Кремле сообщали, что журналисты из недружественных России стран не получили аккредитаций на мероприятие.
ТАСС / Дмитрий Феоктистов