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Регион
Опубликовано 9 сентября 2023, 10:00

В Кремле назвали темы пленарной сессии ВЭФ с участием Путина

Песков: Развитие Дальнего Востока будет на повестке дня пленарки ВЭФ

Пленарная сессия Восточного экономического форума является ожидаемым центральным событием ВЭФ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В ходе пленарки 12 сентября, в которой примет участие Владимир Путин, будут обсуждаться темы, связанные с развитием России.

"Дискуссия с акцентом на дальневосточную проблематику, тематику развития. И традиционно всегда охватывает и международные вопросы, и другие темы, связанные с развитием нашей страны", — сказал представитель Кремля журналистам.

Назван главный иностранный гость на саммите ВЭФ, с которым встретится Путин
Назван главный иностранный гость на саммите ВЭФ, с которым встретится Путин

Напомним, ВЭФ пройдёт во Владивостоке с 10 по 13 сентября. Ранее в Кремле сообщали, что журналисты из недружественных России стран не получили аккредитаций на мероприятие.

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ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Александр Юнашев
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