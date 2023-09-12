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12 сентября, 02:59

Песков: Россия готова при необходимости обсудить с КНДР санкции СБ ООН

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, находясь на полях Восточного экономического форума (ВЭФ), рассказал журналистам о возможном обсуждении Россией и Северной Кореей санкций Совета Безопасности ООН.

"Процессы, связанные с нашей работой в Организации Объединённых Наций, в Совете Безопасности, становятся предметом для обсуждения. Конечно же, при необходимости будем готовы с нашими товарищами из Северной Кореи продолжить и обсуждение на эту тему, если будут такие обсуждения", — заявил представитель Кремля.

Ким Чен Ын вместе с главой МИД выехал в Россию на спецпоезде

Ким Чен Ын вместе с главой МИД выехал в Россию на спецпоезде

Ранее Песков рассказал о встрече президента России Владимира Путина с лидером КНДР Ким Чен Ыном, которая пройдёт на Дальнем Востоке. Стороны обсудят двусторонние отношения, сотрудничество, а также торгово-экономические связи. Также лидеры обменяются мнениями о ситуации в регионе и международной обстановке.

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ТАСС / Валерий Шарифулин

Андрей Соловьёв
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