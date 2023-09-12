Песков: Россия готова при необходимости обсудить с КНДР санкции СБ ООН
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, находясь на полях Восточного экономического форума (ВЭФ), рассказал журналистам о возможном обсуждении Россией и Северной Кореей санкций Совета Безопасности ООН.
"Процессы, связанные с нашей работой в Организации Объединённых Наций, в Совете Безопасности, становятся предметом для обсуждения. Конечно же, при необходимости будем готовы с нашими товарищами из Северной Кореи продолжить и обсуждение на эту тему, если будут такие обсуждения", — заявил представитель Кремля.
Ранее Песков рассказал о встрече президента России Владимира Путина с лидером КНДР Ким Чен Ыном, которая пройдёт на Дальнем Востоке. Стороны обсудят двусторонние отношения, сотрудничество, а также торгово-экономические связи. Также лидеры обменяются мнениями о ситуации в регионе и международной обстановке.
ТАСС / Валерий Шарифулин