Песков: Россия готова при необходимости обсудить с КНДР санкции СБ ООН

"Процессы, связанные с нашей работой в Организации Объединённых Наций, в Совете Безопасности, становятся предметом для обсуждения. Конечно же, при необходимости будем готовы с нашими товарищами из Северной Кореи продолжить и обсуждение на эту тему, если будут такие обсуждения", — заявил представитель Кремля.