Встреча Путина и Ким Чен Ына пройдёт на Дальнем Востоке

Встреча президента России Владимира Путина с лидером КНДР Ким Чен Ыном пройдёт на Дальнем Востоке. Об этом рассказал журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Пока мы не говорим [где пройдут переговоры]. На Дальнем Востоке", — сообщил пресс-секретарь российского лидера.

Что касается тем переговоров, то в первую очередь стороны обсудят двусторонние отношения, сотрудничество, а также торгово-экономические связи. Также лидеры обменяются мнениями о ситуации в регионе и международной обстановке.

"Разумеется, будучи соседями, наши страны реализуют сотрудничество и в чувствительных областях, кои не должны становиться предметом какого-то публичного обнародования и анонсирования. Но это вполне естественно для соседних государств", — пояснил Песков.