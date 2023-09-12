Встреча Путина и Ким Чен Ына пройдёт на Дальнем Востоке
Песков: Встреча Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына пройдёт на Дальнем Востоке
Встреча президента России Владимира Путина с лидером КНДР Ким Чен Ыном пройдёт на Дальнем Востоке. Об этом рассказал журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Пока мы не говорим [где пройдут переговоры]. На Дальнем Востоке", — сообщил пресс-секретарь российского лидера.
Что касается тем переговоров, то в первую очередь стороны обсудят двусторонние отношения, сотрудничество, а также торгово-экономические связи. Также лидеры обменяются мнениями о ситуации в регионе и международной обстановке.
"Разумеется, будучи соседями, наши страны реализуют сотрудничество и в чувствительных областях, кои не должны становиться предметом какого-то публичного обнародования и анонсирования. Но это вполне естественно для соседних государств", — пояснил Песков.
Вместе с этим Песков заявил, что планируется проведение переговоров делегаций стран, которые возглавят лидеры государств. Пресс-конференций по итогам переговоров не запланировано, добавил он.
Напомним, вчера в Кремле официально подтвердили скорый визит Ким Чен Ына в Россию. Он состоится по приглашению президента Владимира Путина. Лидер КНДР уже отправился из Пхеньяна в Россию на спецпоезде.