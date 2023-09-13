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13 сентября, 04:22
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Путин встретил Ким Чен Ына у космодрома Восточный и поприветствовал его

Президент России Владимир Путин встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном на космодроме Восточный. Они успели кратко поприветствовать друг друга.

Церемония прошла у главного входа в монтажно-испытательный корпус ракет-носителей.

Встреча Путина и Ким Чен Ына у космодрома Восточный. Видео © t.me / Кремль. Новости

Ким Чен Ын на поезде приехал на космодром Восточный для встречи с Путиным

Ким Чен Ын на поезде приехал на космодром Восточный для встречи с Путиным

Напомним, Путин прибыл на космодром Восточный 13 сентября. Накануне этого он выступал на Восточном экономическом форуме в Приморье.

Обложка ©

Кадр видео t.me / Кремль. Новости

Артур Лапсаков

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