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Регион
Опубликовано 13 сентября 2023, 04:22
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Путин встретил Ким Чен Ына у космодрома Восточный и поприветствовал его

Президент России Владимир Путин встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном на космодроме Восточный. Они успели кратко поприветствовать друг друга.

Церемония прошла у главного входа в монтажно-испытательный корпус ракет-носителей.

Встреча Путина и Ким Чен Ына у космодрома Восточный. Видео © t.me / Кремль. Новости

Ким Чен Ын на поезде приехал на космодром Восточный для встречи с Путиным
Ким Чен Ын на поезде приехал на космодром Восточный для встречи с Путиным

Напомним, Путин прибыл на космодром Восточный 13 сентября. Накануне этого он выступал на Восточном экономическом форуме в Приморье.

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Кадр видео t.me / Кремль. Новости

Артур Лапсаков
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