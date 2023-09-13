Путин встретил Ким Чен Ына у космодрома Восточный и поприветствовал его
Президент России Владимир Путин встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном на космодроме Восточный. Они успели кратко поприветствовать друг друга.
Церемония прошла у главного входа в монтажно-испытательный корпус ракет-носителей.
Встреча Путина и Ким Чен Ына у космодрома Восточный. Видео © t.me / Кремль. Новости
Напомним, Путин прибыл на космодром Восточный 13 сентября. Накануне этого он выступал на Восточном экономическом форуме в Приморье.
Кадр видео t.me / Кремль. Новости