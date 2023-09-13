Путин прибыл на космодром Восточный, где проведёт переговоры с Ким Чен Ыном

Президент России Владимир Путин прибыл на космодром Восточный в Амурской области, где состоится встреча с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, сообщил корреспондент Лайфа. Накануне глава российского государства находился в Приморье, где проходит Восточный экономический форум.

Путин в ходе выступлений на ВЭФ рассказал о планах посетить космодром, однако не стал раскрывать программу своего пребывания там. Также туда прибыл и лидер КНДР. Он приехал на космодром на поезде.