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13 сентября, 03:47

Путин прибыл на космодром Восточный, где проведёт переговоры с Ким Чен Ыном

Президент России Владимир Путин прибыл на космодром Восточный в Амурской области, где состоится встреча с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, сообщил корреспондент Лайфа. Накануне глава российского государства находился в Приморье, где проходит Восточный экономический форум.

Путин в ходе выступлений на ВЭФ рассказал о планах посетить космодром, однако не стал раскрывать программу своего пребывания там. Также туда прибыл и лидер КНДР. Он приехал на космодром на поезде.

Захарова прокомментировала визит Ким Чен Ына в Россию

Захарова прокомментировала визит Ким Чен Ына в Россию

Напомним, что Ким Чен Ын прибыл в Россию во вторник, 12 сентября. Северокорейский лидер считает, что его визит станет демонстрацией важности отношений с Москвой.

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Kremlin.ru

Александр Юнашев
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