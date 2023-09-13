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13 сентября, 03:16

Захарова прокомментировала визит Ким Чен Ына в Россию

Захарова заявила, что диалог России и КНДР вернулся в доковидное русло

Сотрудничество России и Северной Кореи сейчас ожило и происходит на доковидном уровне. Так прокомментировала в беседе с ТАСС визит лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Контакты у нас развиваются буквально на ежедневной основе по целому ряду направлений", — сказала она, добавив, что взаимодействие было приостановлено из-за пандемии, которая тяжело далась Корейскому полуострову.

Ким Чен Ын назвал визит в Россию демонстрацией важности отношений с Москвой

Ким Чен Ын назвал визит в Россию демонстрацией важности отношений с Москвой

Что же касается итогов переговоров, то, по словам Захаровой, надо сначала дождаться их начала. Кроме того, при анализе стоит "не забывать о том, что за этим стоит ежедневное взаимодействие стран по целому ряду областей".

Напомним, что Ким Чен Ын прибыл в Россию во вторник, 12 сентября. На поезде он добрался до Дальнего Востока, где встретится с президентом РФ Владимиром Путиным.

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Telegram / Мария Захарова

Лариса Сафронова
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