Захарова прокомментировала визит Ким Чен Ына в Россию

Сотрудничество России и Северной Кореи сейчас ожило и происходит на доковидном уровне. Так прокомментировала в беседе с ТАСС визит лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Контакты у нас развиваются буквально на ежедневной основе по целому ряду направлений", — сказала она, добавив, что взаимодействие было приостановлено из-за пандемии, которая тяжело далась Корейскому полуострову.

Что же касается итогов переговоров, то, по словам Захаровой, надо сначала дождаться их начала. Кроме того, при анализе стоит "не забывать о том, что за этим стоит ежедневное взаимодействие стран по целому ряду областей".