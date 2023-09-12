Путин анонсировал "свою программу" во время визита на космодром Восточный

У президента России Владимира Путина в ходе визита на космодром Восточный запланирована специальная программа. Об этом глава государства заявил на пленарной сессии Восточного экономического форума.

"У меня там есть своя программа соответствующая, когда я туда приеду, узнаете", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.