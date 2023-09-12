Путин анонсировал "свою программу" во время визита на космодром Восточный
У президента России Владимира Путина в ходе визита на космодром Восточный запланирована специальная программа. Об этом глава государства заявил на пленарной сессии Восточного экономического форума.
"У меня там есть своя программа соответствующая, когда я туда приеду, узнаете", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Кстати, ранее Лайф рассказывал, что до конца 2023 года на космодроме Восточный появится филиал Центра подготовки космонавтов имени Гагарина (ЦПК). Он пока ещё формально не открыт, однако центр уже присутствует на космодроме. Там оформлен участок земли, а также арендовано помещение.
ТАСС / Пресс-служба Президента РФ / Михаил Климентьев