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28 августа, 22:15

На космодроме Восточный появится филиал Центра подготовки космонавтов

ТАСС: До конца года на Восточном появится филиал Центра подготовки космонавтов

Филиал Центра подготовки космонавтов имени Гагарина (ЦПК) может появиться на космодроме Восточный уже к концу этого года. Об этом рассказал ТАСС начальник ЦПК Максим Харламов.

"Я думаю, что да, осталось там буквально немного, то есть в целом текст устава согласован. Я думаю, что это вопрос месяца", — сказал он, отвечая на вопрос о вероятности открытия филиала.

Филиал в данный момент формально не открыт, но центр уже присутствует на Восточном. Там, по словам Харламова, уже там оформлен участок земли, а также арендовано помещение.

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Ранее Лайф рассказывал, что в аэропорту космодрома Восточный в Амурской области совершил посадку первый самолёт в ходе проверки готовности взлётно-посадочной полосы. Самолёт пилотировал опытный экипаж Центра подготовки космонавтов имени Гагарина во главе с командиром объединённого авиационного отряда Вадимом Юндерсом.

Обложка ©

t.me / Центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина

Оксана Попова
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