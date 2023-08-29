На космодроме Восточный появится филиал Центра подготовки космонавтов
ТАСС: До конца года на Восточном появится филиал Центра подготовки космонавтов
Филиал Центра подготовки космонавтов имени Гагарина (ЦПК) может появиться на космодроме Восточный уже к концу этого года. Об этом рассказал ТАСС начальник ЦПК Максим Харламов.
"Я думаю, что да, осталось там буквально немного, то есть в целом текст устава согласован. Я думаю, что это вопрос месяца", — сказал он, отвечая на вопрос о вероятности открытия филиала.
Филиал в данный момент формально не открыт, но центр уже присутствует на Восточном. Там, по словам Харламова, уже там оформлен участок земли, а также арендовано помещение.
Ранее Лайф рассказывал, что в аэропорту космодрома Восточный в Амурской области совершил посадку первый самолёт в ходе проверки готовности взлётно-посадочной полосы. Самолёт пилотировал опытный экипаж Центра подготовки космонавтов имени Гагарина во главе с командиром объединённого авиационного отряда Вадимом Юндерсом.