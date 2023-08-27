Регион

Уведомления отключены

27 августа, 13:28

Crew Dragon c российским космонавтом пристыковался к МКС

NASA: Космический корабль Crew Dragon c миссией Crew-7 пристыковался к МКС

Космический корабль Crew Dragon компании SpaceX с российским космонавтом Константином Борисовым пристыковался к Международной космической станции (МКС). Трансляцию на своём сайте ведёт Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА).

Стыковка корабля Crew Dragon к МКС. Видео © X (Twitter) / SpaceX

Стыковка произошла в автоматическом режиме в 09:16 по времени восточного побережья США (16:16 мск). На борту находится экипаж миссии Crew-7, в том числе космонавт "Роскосмоса" Константин Борисов. Компанию ему составляют астронавт NASA Жасмин Могбели, астронавт Европейского космического агентства (ЕКА) Андреас Могенсен из Дании и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Сатоси Фурукава. Ожидается, что примерно через полтора часа после стыковки экипаж сможет перейти на станцию. На Землю они вернутся через полгода.

Космонавт объяснил, почему на МКС нельзя брать безалкогольное пиво

Космонавт объяснил, почему на МКС нельзя брать безалкогольное пиво

Напомним, запуск ракеты-носителя Falcon 9 с пилотируемым кораблём Crew Dragon состоялся накануне с космодрома в Космическом центре Кеннеди (штат Флорида). Борисов стал третьим российским космонавтом, отправившимся на станцию на корабле Crew Dragon в рамках программы перекрёстных полётов России и Соединённых Штатов. Напомним, в октябре прошлого года на МКС в составе экипажа миссии Crew-5 прибыла Анна Кикина, а в марте в составе Crew-6 — Андрей Федяев.

Обложка ©

ТАСС / AP / Terry Renna

Никита Никонов
  • Новости
  • Космонавтика
  • Наука и Технологии

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров