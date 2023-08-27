Crew Dragon c российским космонавтом пристыковался к МКС

Космический корабль Crew Dragon компании SpaceX с российским космонавтом Константином Борисовым пристыковался к Международной космической станции (МКС). Трансляцию на своём сайте ведёт Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА).

Стыковка корабля Crew Dragon к МКС. Видео © X (Twitter) / SpaceX

Стыковка произошла в автоматическом режиме в 09:16 по времени восточного побережья США (16:16 мск). На борту находится экипаж миссии Crew-7, в том числе космонавт "Роскосмоса" Константин Борисов. Компанию ему составляют астронавт NASA Жасмин Могбели, астронавт Европейского космического агентства (ЕКА) Андреас Могенсен из Дании и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Сатоси Фурукава. Ожидается, что примерно через полтора часа после стыковки экипаж сможет перейти на станцию. На Землю они вернутся через полгода.