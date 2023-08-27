Crew Dragon c российским космонавтом пристыковался к МКС
NASA: Космический корабль Crew Dragon c миссией Crew-7 пристыковался к МКС
Космический корабль Crew Dragon компании SpaceX с российским космонавтом Константином Борисовым пристыковался к Международной космической станции (МКС). Трансляцию на своём сайте ведёт Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА).
Стыковка корабля Crew Dragon к МКС. Видео © X (Twitter) / SpaceX
Стыковка произошла в автоматическом режиме в 09:16 по времени восточного побережья США (16:16 мск). На борту находится экипаж миссии Crew-7, в том числе космонавт "Роскосмоса" Константин Борисов. Компанию ему составляют астронавт NASA Жасмин Могбели, астронавт Европейского космического агентства (ЕКА) Андреас Могенсен из Дании и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Сатоси Фурукава. Ожидается, что примерно через полтора часа после стыковки экипаж сможет перейти на станцию. На Землю они вернутся через полгода.
Напомним, запуск ракеты-носителя Falcon 9 с пилотируемым кораблём Crew Dragon состоялся накануне с космодрома в Космическом центре Кеннеди (штат Флорида). Борисов стал третьим российским космонавтом, отправившимся на станцию на корабле Crew Dragon в рамках программы перекрёстных полётов России и Соединённых Штатов. Напомним, в октябре прошлого года на МКС в составе экипажа миссии Crew-5 прибыла Анна Кикина, а в марте в составе Crew-6 — Андрей Федяев.
ТАСС / AP / Terry Renna