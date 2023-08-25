Космонавт объяснил, почему на МКС нельзя брать безалкогольное пиво
Кононенко: Безалкогольное пиво нельзя брать на МКС из-за запрета на газировку
Безалкогольное пиво нельзя проносить на борт МКС в связи с запретом на газированные напитки. Об этом рассказал командир отряда космонавтов Олег Кононенко.
"На борту алкоголь запрещён. И плюс запрещены газированные напитки", — сказал он журналистам на пресс-конференции, отвечая на соответствующий вопрос.
Космонавт отметил, что в невесомости можно пить лишь различные соки, чай и молоко.
А ранее Лайф рассказывал, сколько времени понадобится человеку для подготовки к полёту на Луну. Один из самых важных критериев — иметь геологическое образование и разбираться в вулканологии. Без этих навыков и без длительных тренировок проводить необходимые исследования просто не получится.
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