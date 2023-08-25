Космонавт объяснил, почему на МКС нельзя брать безалкогольное пиво

Безалкогольное пиво нельзя проносить на борт МКС в связи с запретом на газированные напитки. Об этом рассказал командир отряда космонавтов Олег Кононенко.

"На борту алкоголь запрещён. И плюс запрещены газированные напитки", — сказал он журналистам на пресс-конференции, отвечая на соответствующий вопрос.

Космонавт отметил, что в невесомости можно пить лишь различные соки, чай и молоко.