Регион

Уведомления отключены

25 августа, 09:27

Космонавт объяснил, почему на МКС нельзя брать безалкогольное пиво

Кононенко: Безалкогольное пиво нельзя брать на МКС из-за запрета на газировку

Безалкогольное пиво нельзя проносить на борт МКС в связи с запретом на газированные напитки. Об этом рассказал командир отряда космонавтов Олег Кононенко.

"На борту алкоголь запрещён. И плюс запрещены газированные напитки", — сказал он журналистам на пресс-конференции, отвечая на соответствующий вопрос.

Космонавт отметил, что в невесомости можно пить лишь различные соки, чай и молоко.

Дело не только в здоровье: Россиянам рассказали, кого не возьмут в космонавты

Дело не только в здоровье: Россиянам рассказали, кого не возьмут в космонавты

А ранее Лайф рассказывал, сколько времени понадобится человеку для подготовки к полёту на Луну. Один из самых важных критериев — иметь геологическое образование и разбираться в вулканологии. Без этих навыков и без длительных тренировок проводить необходимые исследования просто не получится.

Обложка ©

Shutterstock

Николь Вербер
  • Новости
  • мкс
  • олегкононенко
  • Космонавтика
  • Наука и Технологии

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров